Tecnodit Azienda di Bra, Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.): la salubrità certificata degli impianti aeraulici

In un’epoca in cui la qualità dell’aria interna è diventata un parametro cruciale per la salute pubblica e privata, la certificazione dell’efficienza igienica degli impianti aeraulici rappresenta un passo fondamentale verso ambienti più sicuri, salubri e sostenibili. L’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.), sviluppato da AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici), è oggi lo standard tecnico più avanzato per valutare la capacità di un impianto di garantire aria pulita e priva di contaminanti. Tra le realtà italiane più qualificate per il rilascio di questa certificazione, spicca Tecno Dit, azienda di Bra con oltre trent’anni di esperienza nel risanamento non distruttivo e nella sanificazione ambientale.

Cos’è l’A.E.I. e perché è determinante

L’Attestato di Efficienza Igienica è un documento tecnico che certifica l’attitudine di un impianto aeraulico a fornire, all’uscita delle bocchette di immissione, una qualità dell’aria conforme agli standard igienici. Non si limita a descrivere lo stato attuale dell’impianto, ma definisce il risultato atteso dopo interventi di pulizia, disinfezione e bonifica. È rilasciato esclusivamente da tecnici certificati NADCA/AIISA, a seguito di ispezioni visive e tecniche approfondite.

Questa attestazione è applicabile a tutti gli impianti aeraulici. L’obiettivo è garantire trasparenza e tracciabilità nella qualità dell’aria fornita, offrendo ai clienti una chiara previsione del risultato igienico raggiungibile.

Validazione scientifica: batteri e muffe sotto controllo

Gli interventi che portano al rilascio dell’A.E.I. sono validati da studi microbiologici condotti da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute. I trattamenti risultano efficaci contro batteri patogeni come Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris e Legionella pneumophila. L’attestato garantisce anche la neutralizzazione di muffe e funghi come Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides, Penicillium funiculosum e Alternaria alternata. Questa copertura microbiologica assicura ambienti interni realmente salubri, riducendo il rischio di infezioni e allergie.

Benefici concreti per ogni settore

Per le strutture sanitarie, l’A.E.I. rappresenta una garanzia contro le infezioni nosocomiali e un presidio fondamentale per la protezione dei pazienti immunodepressi. Per enti pubblici, come scuole e uffici, certificare la qualità dell’aria significa migliorare il benessere collettivo e rafforzare la reputazione istituzionale. Per aziende e strutture private, l’attestato si traduce in maggiore sicurezza per dipendenti e clienti, efficienza energetica, riduzione dei costi di manutenzione e un miglioramento della produttività.

Tecnodit Bra: competenza certificata al servizio della salubrità

Tecnodit, azienda di Bra, è tra le realtà italiane più qualificate per la bonifica e certificazione degli impianti aeraulici. Certificata AIISA e NADCA, l’azienda utilizza tecnologie avanzate come sistemi di aspirazione combinata con aria compressa e trattamenti incapsulanti “coating”. Dal 1994, Tecno Dit ha sviluppato un know-how tecnico che consente interventi rapidi, non invasivi e conformi agli standard internazionali.

Tecnodit è parte del Gruppo Piumatti, insieme a Bra Servizi, Gazzera Impianti e Fratelli Sartore, offrendo un servizio integrato per la gestione ambientale, edilizia e impiantistica. Questa sinergia consente di affrontare ogni esigenza con soluzioni su misura, garantendo qualità, rapidità e sostenibilità.

Un investimento strategico per il futuro

L’A.E.I. non è solo una certificazione: è un asset strategico per chi vuole garantire ambienti sicuri, efficienti e conformi. In un’epoca in cui la salubrità è sinonimo di responsabilità, investire nella qualità dell’aria significa tutelare la salute, migliorare le performance e rafforzare la fiducia.

