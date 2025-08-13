Ferragosto meditativo tra arte e natura a San Pietro di Monterosso Grana

Per un Ferragosto meditativo, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno vi invita a San Pietro di Monterosso Grana per vivere un 15 agosto diverso, lento e consapevole, immerso tra arte, natura e silenzio.

Venerdì 15 agosto, presso l'suggestiva installazione scultorea vivente "Abbraccio", si svolgerà un'esperienza introduttiva alla meditazione guidata in profonda connessione con il paesaggio montano circostante. Un'occasione unica per staccare dalla frenesia quotidiana e riscoprire il valore del tempo lento, in armonia con l'ambiente naturale che caratterizza questa splendida valle.

L'iniziativa prevede due sessioni gratuite: la prima alle ore 15:15 e la seconda alle 16:30, ciascuna della durata di 45 minuti. Durante l'incontro, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire semplici pratiche di presenza e mindfulness, guidati in un percorso di consapevolezza che culminerà con la partecipazione a un gesto simbolico di cura dell'opera d'arte.

L'esperienza si propone di coniugare il benessere personale con la valorizzazione del territorio e dell'arte contemporanea, offrendo ai partecipanti un momento di riflessione e rigenerazione in uno scenario di particolare bellezza paesaggistica.

Per la partecipazione si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino per la meditazione.

La prenotazione è obbligatoria ma completamente gratuita, e può essere effettuata tramite il link di Eventbrite https://shorturl.at/HVRmn