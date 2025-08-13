 / Sanità

Sanità | 13 agosto 2025, 09:23

Una coppia di neo genitori ringrazia il reparto Ostetricia ad alta intensità del Santa Croce di Cuneo: "In sala parto un ambiente sicuro e affettuoso"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata agli operatori sanitari dell'ospedale cuneese

Fotografia inviata dai genitori Elisa Salvatico e Gabriele Valla

Fotografia inviata dai genitori Elisa Salvatico e Gabriele Valla

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata al reparto Ostetricia dell’ospedale Santa Croce di Cuneo da parte di una copia di neo genitori.

"Volevamo condividere pubblicamente il nostro ringraziamento agli operatori sanitari del reparto Ostetricia ad alta intensità del Santa Croce di Cuneo per l'alto livello di professionalità, dedizione e affetto che viene trasmesso ad ogni singolo paziente. 

L'aiuto alle future mamme nel seguire e far nascere queste  piccole creature è un dono prezioso che merita di essere sottolineato. 

Il nostro piccolo Simone che ora è a casa tra le braccia di mamma Elisa e papà Gabriele è la meraviglia più bella della nostra vita.

Ringraziamo tutti, in modo particolare l'operatrice Costanza P. che in sala parto ha contribuito a creare un ambiente sicuro e affettuoso... Proprio come sentirsi a casa."

Elisa Salvatico 

Gabriele Valla

redazione

