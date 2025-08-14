Rifreddo in lutto per la scomparsa di Livio Perasso, storico panettiere della Valle Po

Rifreddo e la Valle Po piangono la perdita di Livio Perasso, 60 anni, figura molto conosciuta e stimata per la sua storica panetteria e pasticceria in via Garibaldi.

Originario di Paesana e residente a Rifreddo, Perasso era l’ultimo di undici fratelli.

Nonostante fosse andato in pensione da soli tre mesi, continuava con passione e la simpatia che lo caratterizzava coadiuvando la figlia Jennifer, sfornando ogni giorno pane e dolci che rifornivano anche numerosi negozi in tutta la valle.

Domenica scorsa, 10 agosto, mentre si recava al porto di Genova con la moglie, e i familiari per imbarcarsi verso la Sardegna, è stato colpito da un improvviso malore.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino in condizioni gravi, è deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, lasciando nell’incredulità i rifreddesi e i clienti che tanto lo apprezzavano per la sua dedizione al lavoro, cordialità e simpatia.

Con la moglie Barbara lascia le figlie Chiara con Christian, Jessica con Enrico, Jennifer con Alessandro, gli adorati i nipoti: Stephan e Liam, Gabriel, Nathalie e Mya, i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato domani sera, venerdì 15 Agosto alle 20,30 nella chiesa parrocchiale “Maria Regina” di Rifreddo.

I funerali saranno celebrati sabato 16 agosto alle 15 nella medesima chiesa parrocchiale.

La cara salma sarà tumulata nel cimitero di Santa Margherita a Paesana.