Dal 19 al 25 agosto la XXI edizione di Vie di Jazz e la grande Festa di San Bartolomeo

Un’unica piazza accoglierà le due grandi rassegne tra musica e divertimento che infiammano l’agosto nel concentrico di Boves.

Il 19 agosto in piazza Italia a Boves infatti prenderanno il via la XXI edizione di Vie di Jazz e la Festa di San Bartolomeo che terminerà in grande, come ogni anno con la grande Cena del Ricetto di lunedì 25 agosto.

Vie di Jazz, con le immancabili proposte artistiche del maestro Roberto Chiriaco, inizierà con il concerto della “Big Band Jazz Cuneo” alle ore 21 di martedì 19 agosto.

La B.B.J.C. nasce da un’intuizione del Maestro Andrea Verdicchio, su suggerimento del Maestro Claudio Chiara, quest’ultimo stimato saxofonista nel palinsesto nazionale ed internazionale, che da 25 anni fa parte stabilmente dell’orchestra del famoso cantautore Paolo Conte. La Big Band, composta da 14 elementi, piu` la cantante ed il Maestro Claudio Chiara, propone un repertorio di brani noti e ricercati, di artisti jazz quali Miles Davis, Thad Jones, Oliver Nelson, Benny Carter ed alcuni inediti, scritti ed arrangiati dallo stesso Maestro Chiara. Il Maestro Claudio Chiara e` il direttore artistico della Band e, quando i suoi impegni glielo consentono, dirige personalmente l’orchestra e si unisce ai musicisti con il suo incantevole saxofono. La B.B.J.C. ha fatto il suo debutto nel 2023 presso il Conservatorio Musicale Ghedini di Cuneo, in occasione della tesi di laurea magistrale in saxofono jazz e composizione del Maestro Verdicchio: la B.B.J.C. puo` annoverare, fra gli ultimi, i concerti a Cuneo in occasione dell’apertura ufficiale della rassegna culturale “Scrittori in Citta`”, al Teatro Civico di Caraglio, al Teatro Marenco di Ceva, a Martiniana Po, al Parco “La Pinetina” di Cuneo ed in occasione della serata di apertura del “Moncalieri Jazz Festival” edizione 2024.

Mercoledì 20 agosto, sempre alle ore 21, si terrà l’imperdibile concerto di Priscilla Ribas. (Priscila Ribas - voce Paulo Zannol - chitarra Cesar Moreno - tastiera Nicola Stranieri – batteria).

Il quartetto capitanato dalla cantante Priscila Ribas, insieme a Paulo Zannol alla chitarra, Cesar Moreno alla tastiera e Nicola Stranieri alla batteria, presenta brani celebri del canzoniere brasiliano che popolano l’immaginario degli amanti della bossa nova ma non solo. Con composizioni di Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rosa Passos, Toquinho, Joyce Moreno, tra altri, si va oltre i confini del samba e della bossa e si arriva al Brazilian jazz, coinvolgendo anche un pubblico meno specializzato. Priscila Ribas e` una cantante brasiliana radicata in Italia dal 2003. Con esperienza nel jazz e anche nella musica accademica, Priscila e` oggi una delle voci di riferimento per il Brazilian jazz in Italia. A giugno 2024 e` uscito il suo album Volta, un lavoro che si muove a ritmo di bossa nova, samba, ijexa´, bolero e contaminazioni. Sono canzoni significative sia per la tematica poetica che per la ricchezza ritmica, sempre presente e pezzo indissolubile della tradizione musicale brasiliana. L’album registrato a Milano con la direzione musicale di Paulo Zannol e` una raccolta di canzoni brasiliane di autrici ed autori consacrati insieme a due brani originali di Priscila e Paulo. Sono pezzi del repertorio che parlano del bisogno di incontrare nuovi mondi, del desiderio di staccarsi da tutto ed evocano la nostalgia di casa.

Per l’ultima, grande serata di Vie di Jazz, giovedì 21 agosto, sarà ospite il grande ANTONIO FARAO’ "EKLEKTIK". (Con Antonio Faraò piano & Nord Stage - Roberta Gentile Voce - Federico Malaman El. bass - Chicco Capiozzo batteria - Luca Pasqua chitarra).

Un innovativo progetto ElectroJazz, capitanato da Antonio Farao’ punta di diamante del jazz in Italia e al estero che mira a fondere liberamente diversi stili e materiali sonori.

“EKLEKTIK”, titolo assolutamente azzeccato, ha mille sfaccettature che magnetizzano l’ascolto sia per la grande classe musicale di Antonio Farao’ sia per la ricchezza compositiva dei brani destinati ad un pubblico aperto alle contaminazioni con l’elettronica, il jazz, il pop e il funk.

Venerdì 22 agosto per la festa di San Bartolomeo, puntuale come ogni anno arriva il concerto della banda cittadina “La Rumorosa” del presidente Franco Cavallera e con la direzione di Elisa Alberti. La banda cittadina Silvio Pellico offrirà ai presenti una serata ricca di musica che alternerà brani della tradizione come “Nat ed Boves” alla musica della Disney passando per le grandi colonne sonore dei film e dei cantanti internazionali. Insomma uno spettacolo unico che saprà conquistare grandi e bambini.

Sabato 23 agosto alle ore 21 ci sarà invece un’imperdibile spettacolo dedicato alle famiglie con ospite il grande Juriy Longhi che conquisterà il pubblico grazie alla sua coinvolgente performance dal nome "Bubble Street Cirkus”.

Frutto di una specializzazione in giocoleria ed equilibrismo e di un continuo sperimentare dal vivo, il Bubble Street Cirkus e` uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità` si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in oltre 20 anni di esperienza.

Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo nelle discipline circensi formano gli ingredienti principali di uno spettacolo frizzante e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico.

Domenica 24 agosto sul palco di piazza Italia arriverà la grande musica di Ligabue grazie alla cover band Onorero che farà cantare i pezzi più celebri del grande rocker emiliano. La presenza, nella band, di una voce in tutto e per tutto uguale a Luciano Ligabue ha confermato la scelta vincente dei musicisti.

Strumentazione ad-hoc, ricerca sfrenata delle sonorità, arrangiamenti fedeli ai live ed impatto visivo in puro Ligabue–style, sono questi i punti di forza degli shows degli Oronero. Ma non solo, video-schermi proiezioni e coreografie il tutto per rendere lo spettacolo live ancora più unico, moderno, avvincente e per far immergere gli spettatori in un vero live in stile Luciano.

Lunedì 25 agosto a partire dalle ore 20 inizierà la grande Cena del Ricetto, resa possibile grazie alla presenza di centinaia di volontari che ogni anno si mettono a disposizione della comunità per dar vita ad un evento unico nel suo genere. Ottimo cibo a cura del cuoco Fabrizio che, come sempre, sa guidare i volontari in cucina nei preparativi delle pietanze che vengono servite direttamente nell’accogliente piazza Italia. Come ogni anno per poter partecipare all’evento occorrerà prenotare presso la cartolibreria da Giulia in piazza Italia (maggiori dettagli si potranno vedere sul sito del Comune di Boves https://www.comune.boves.cn.it/ oppure scrivendo alla mail manifestazioni@comune.boves.cn.it .



A seguire la grande serata danzante con l’orchestra di Paolo Bagnasco.

Affermato fisarmonicista e pianista, nel 1996 è entrato a far parte dell'orchestra "Franco Bagutti": concerti e serate in tutto il territorio nazionale, gran parte dell'Europa, una tourneé negli Stati Uniti d'America, sulle navi da Crociera, numerose e continuative partecipazioni alla trasmissione televisiva "Buona Domenica" (Canale 5), riscuotendo ovunque meritati successi.

Bagnasco ha inoltre un'intensa attività di autore musicale, che lo vede impegnato a scrivere, arrangiare e comporre anche su richiesta di svariati musicisti ed editori: i suoi brani vengono eseguiti volentieri anche da altre orchestre e, a detta dei colleghi e di tutti coloro a cui piace eseguire le sue musiche, il suo modo di scrivere è semplice ma nello stesso tempo riconoscibile, elegante e di grande e sicuro effetto.

Da diversi anni si esibisce con il suo gruppo in locali, piazze, teatri e tv del nord Italia, riscontrando grandi consensi e apprezzamenti sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

La nuova formazione propone musica dal vivo di ogni genere da ballo, dal Liscio alle hit del momento, è composta da: Paolo Bagnasco (fisa e pianoforte), Mary Merolla (voce e animazione),Marco Beghetti (Sax, clarinetto, flauto, chitarra e voce), Roberto Campora (basso e voce), Roberto Franchi (Batteria), Valerio Bagnasco (tastiere, seconda fisarmonica e voce).

(Tutti gli eventi musicali e teatrali della rassegna Vie di Jazz e San Bartolomeo in piazza Italia saranno ad ingresso gratuito. In caso di maltempo tutti gli eventi (cena compresa) si terranno al Palazzetto “Giraudo” di Boves).





Come sempre i festeggiamenti di agosto non si fermano agli eventi in piazza e ci saranno altri appuntamenti imperdibili.

Sabato 23 agosto, la sera, l’associazione Giovaniverso proporranno, in piazza dell’Olmo una serata giovane con Dj set, food truck e bar.

Domenica 24 agosto torna lo sbaracco dei bambini in via Roma dalle ore 9 alle 18. Per partecipare contattare la biblioteca alla mail: biblioteca@comune.boves.cn.it . Si ricorda alle famiglie che sarà necessario procurarsi il materiale necessario per l’allestimento dei giochi (tavolini, sedie,..).

Domenica 24 agosto Boves saluta la Vuelta – Il Giro di Spagna. Il passaggio è previsto tra le ore 16.30 e le 17.00, lungo le seguenti vie: (in arrivo da Peveragno): Via Peveragno, Via Generale Allasia, Via Stazione e Via Santuario (proseguimento per Borgo S. Dalmazzo/due ponti).

Dal 16 agosto al 6 settembre nella ex Confraternita Santa Croce in via Roma a Boves si terrà la mostra d’arte di Nicoletta Magnaguagno “Corpi compromessi dalla verità dell’arte”. La mostra sarà visitabile sabato e domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Durante tutta la settimana di festa ci saranno il Luna park e il banco di beneficenza (l’apertura del banco di beneficenza si terrà nei seguenti giorni e orari: 22 agosto dalle 21 alle 24; 23 agosto dalle 9 alle 12 - dalle 21 alle 24; 24 agosto dalle 9 alle 12 - dalle 15 alle 19 - dalle 21 alle 24; 25 agosto dalle 10 alle 12 - dalle 15 alle 19 - dalle 21 alle 24).