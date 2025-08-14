Monviso e Cervino: i giganti si raccontano a Casteldelfino

I protagonisti dell'incontro sul Monviso e Cervino che si terrà domenica 17 agosto a Casteldelfino

Casteldelfino si prepara ad accogliere un appuntamento speciale per gli amanti della montagna e della sua storia. Domenica 17 agosto, alle 17,30, piazza Tounineto diventerà il palcoscenico di un incontro dedicato a due vette leggendarie: il Monviso e il Cervino, icone dell’alpinismo che da generazioni alimentano il sogno di scalatori e viaggiatori.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Alevè Libre con il patrocinio del Comune di Casteldelfino, offrirà un vero e proprio dialogo aperto tra esperti, alpinisti e custodi della memoria storica di queste montagne.

Tra gli ospiti, Roberto Mantovani, storico dell’alpinismo; Fulvio Scotto, alpinista accademico del Cai; e Beppe Castelli, noto per essere stato il più giovane salitore del Cervino. A completare il parterre, Antonella Filippi, figlia del primo uomo che raccolse la memoria di Giusto Gervasutti, detto “il Fortissimo”, figura leggendaria dell’alpinismo italiano degli anni ’30 e ’40. Gervasutti, protagonista di audaci prime ascensioni su pareti ritenute impossibili, perse la vita il 16 settembre 1946 a soli 37 anni sul Mont Blanc du Tacul, durante un ritiro forzato per maltempo. A lui è oggi dedicato il Pilastro Gervasutti.

L’incontro sarà un viaggio tra imprese epiche, cultura alpina e il fascino senza tempo delle grandi cime.

Ingresso libero.