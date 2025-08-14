L’INTERVISTA/ Annalisa Simoni e la Pro loco di Trinità: “Insieme per dare il massimo a tutta la collettività”

Da tre anni Annalisa Simoni è la presidente della Pro loco di Trinità.

Una realtà che ha deciso di unire le forze insieme al Gruppo Giovani locale per continuare a riservare alla popolazione una serie di interessanti attività, che spaziano dalle manifestazioni per bambini sino a quelle per i più anziani.

“La nostra Pro loco è un gruppo variegato di giovani e adulti ed è nata di fatto sei anni fa. – chiarisce Simoni - Il Gruppo Giovani arriva da una vecchia Consulta, che si occupava di organizzare principalmente due feste: il Motoraduno e la Festa giovani, mentre la Pro loco pensava all’ ideazione di altri eventi. Abbiamo quindi pensato di creare un unico gruppo festeggiamenti. Nonostante un gruppo non numerosissimo, stiamo cercando di rendere una buona offerta di manifestazioni ai trinitesi”.

Gli appuntamenti riguardano la Festa di San Giorgio, nel corso della quale in settimana vengono serviti polenta e vino e il Motoraduno. Un altro evento molto partecipato, inoltre, è l’aperitivo in Langa nella cantina Podere Einaudi e il pranzo a Trinità. Nel corso dell’anno si tengono ancora la “Color fun”, fra metà e fine estate e, verso fine anno, la “Fiera dei Puciu”, nella quale vengono serviti pranzi e cene. Ultime iniziative anche i pranzi ai nonni over 70 e quella pre-natalizia con i bambini, panettone e cioccolata calda.

“A gennaio 2026, inoltre, si rinnova il nostro direttivo e quindi sono ben accolti tutti i volenterosi. Nel caso gli interessati possono contattarmi al 334/2251299”, conclude la presidente.