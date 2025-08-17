“Un reparto che cura con il cuore”: grazie alla neurochirurgia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

sono stato ricoverato ed operato in neurochirurgia presso l'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo. Nonostante la malattia non possa essere annoverata tra le cose piacevoli, devo dire che porterò con me l'esperienza avuta come un fatto positivo.

Un reparto che funziona, personale preparato, disponibile e sorridente, dagli OSS agli infermieri ai medici, ottima pulizia, cibo buono.

Un grazie particolare al dr. Garnero ( che mi ha preso in carico e sostenuto con chiarezza, pazienza e disponibilità ) e al dr. D'Agruma che mi hanno operato.

Penso che in questi tempi, dove si leggono spesso articoli di mala sanità, sia doveroso informare e sostenere il lavoro svolto con grande professionalità come io stesso ho potuto sperimentare presso il reparto di neurochirurgia.

Ancora grazie di cuore!

Angelo Rulfi