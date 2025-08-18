Alessia Gazzola presenta Miss Bee al Parco-Museo dell'Ingenio

Il Parco-Museo dell'Ingenio di Busca ospiterà domenica 31 agosto alle 21 un incontro speciale con Alessia Gazzola, scrittrice, medico legale e autrice di successo che ha conquistato il pubblico italiano con il suo sguardo originale e delicato. L'autrice presenterà la sua nuova serie dedicata a Miss Bee, un'investigatrice arguta e indipendente che si muove nell'elegante Londra degli anni Venti, tra misteri in stile Agatha Christie e atmosfere alla Downton Abbey.

Durante la serata, organizzata dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura nell'ambito degli "Incontri con l'autore in Biblioteca", Gazzola dialogherà con il pubblico ripercorrendo il suo percorso narrativo e il suo approccio unico nel dare vita a personaggi femminili fragili, forti e autentici, caratteristica distintiva che da molti anni contraddistingue la sua produzione letteraria.

Un'occasione imperdibile per gli amanti del giallo e per chi vuole conoscere da vicino una delle voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea, capace di coniugare la precisione scientifica della sua formazione medica con una sensibilità narrativa che tocca le corde più profonde dei lettori.