Saluzzo, all'oratorio Don Bosco la proiezione emozionante di "Holy Night”

L’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo, con il settore giovani in prima linea, invita tutta la comunità a un momento di condivisione e bellezza per concludere insieme il tempo di Natale.

"Un appuntamento unitario, aperto a tutti, per riscoprire il miracolo della nascita di Gesù attraverso il linguaggio cinematografico della serie tv che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo".

Il 6 gennaio alle ore 21 in Oratorio Don Bosco a Saluzzo verrà infatti proiettato “Holy Night” (Notte Santa), uno speciale episodio della serie tv sulla vita di Gesù "The Chosen" (Il Prescelto).

L'episodio Holy Night è un’esperienza immersiva di circa 50 minuti che unisce due momenti fondamentali della narrazione: The Shepherd (Il Pastore): l'episodio pilota che racconta la nascita di Cristo dagli occhi di un umile pastore e The Messengers (I Messaggeri): un racconto che approfondisce il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme.

"Attraverso i volti di Maria, Giuseppe e Maria Maddalena, informa don Dario Ruà, vivremo una rappresentazione toccante del capitolo 2 del Vangelo di Luca, perfetta per riflettere sul senso profondo della festa prima di tornare alla quotidianità del nuovo anno.

"Un’occasione per incontrarsi, giovani e adulti, e lasciarsi emozionare dalla storia più bella del mondo, raccontata con una prospettiva nuova." dicono i giovani dell’Equipe diocesana.

Ingresso libero.