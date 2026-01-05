 / Eventi

Venerdì 16 gennaio alle ore 21 in Sala Visconti divertimento assicurato con "Quant'è difficile diventare Grandi". Biglietti ancora disponibili

Si va verso il sold out per lo spettacolo di Luca Sbrab al Cinema Portici di Fossano

Il Cinema Teatro I Portici presenta, in collaborazione con Cinedehors e LUCA SBRAB, presenta lo spettacolo “QUANT'È DIFFICILE DIVENTARE GRANDI”, venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21. 

Luca Abbà, in arte Luc_Sbrab, influencer fossanese che normalmente racconta la Granda sui social, gioca in casa con il suo primo spettacolo dal vivo, un mix di ironia, luoghi comuni e riflessioni sull'avanzare del tempo, che prima poi arriva per tutti... quindi tanto vale portarsi avanti. 

Ingresso unico a 8€ con scelta del posto in sala. I biglietti sono disponibili presso la cassa bar del Cinema Teatro I Portici in orario di apertura ed è attiva la vendita online a questo link (con supplemento di 1€ per le spese di servizio).

Al momento i posti disponibili rappresentano ancora circa il 40% della capienza della Sala Visconti, che ne conta 355. 

