Si va verso il sold out per lo spettacolo di Luca Sbrab al Cinema Portici di Fossano

Il Cinema Teatro I Portici presenta, in collaborazione con Cinedehors e LUCA SBRAB, presenta lo spettacolo “QUANT'È DIFFICILE DIVENTARE GRANDI”, venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21.
Luca Abbà, in arte Luc_Sbrab, influencer fossanese che normalmente racconta la Granda sui social, gioca in casa con il suo primo spettacolo dal vivo, un mix di ironia, luoghi comuni e riflessioni sull'avanzare del tempo, che prima poi arriva per tutti... quindi tanto vale portarsi avanti.
Ingresso unico a 8€ con scelta del posto in sala. I biglietti sono disponibili presso la cassa bar del Cinema Teatro I Portici in orario di apertura ed è attiva la vendita online a questo link (con supplemento di 1€ per le spese di servizio).
Al momento i posti disponibili rappresentano ancora circa il 40% della capienza della Sala Visconti, che ne conta 355.