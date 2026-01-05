Ultimo appuntamento con la “Magia del Natale” a Cuneo in piazza Europa

Ultimo appuntamento, a Cuneo, in piazza Europa, l’evento “Magia del Natale” organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo - Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Martedì 6 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30, la “Befana”, aiutata da un simpatico “spazzacamino”, preparerà per ogni bambino delle calze secondo i gusti di ognuno con tanti dolci e leccornie.

«La festa del Natale - commentano Valerio Romana presidente della zona di Cuneo di Confartigianato e Roberto Ricchiardi presidente di Confcommercio Cuneo - per tutti noi rappresenta un momento speciale che unisce emozioni, ricordi e tradizioni. È il tempo dei buoni sentimenti e del ritrovarsi come famiglia, nel segno di una comunità autentica e solidale. Sono quegli stessi valori che ritroviamo nelle nostre imprese, dove lo spirito di collaborazione è motore fondamentale di crescita e sviluppo. In questo periodo, donare attimi di gioia a bambini e famiglie significa rafforzare il nostro legame con la comunità locale e sottolineare l’importanza dell’impegno sociale, contribuendo alla costruzione di un benessere diffuso. Infine, c’è un motivo semplice e umano: fare del bene fa star bene. È un gesto “magico” che arricchisce non solo chi lo riceve, ma anche chi lo compie».