Domenica 7 settembre torna la Marcia Attraverso la Memoria

Ventisette anni di memoria viva si rinnovano domenica 7 settembre con la Marcia "Attraverso la Memoria", che ripercorre i sentieri della speranza e della tragedia. Tra il 9 e il 13 settembre 1943, circa mille ebrei concentrati nella residence forcée di Saint-Martin-Vésubie dalle autorità italiane, tentarono la fuga verso l'Italia attraverso il colle di Finestra (2474 m) e il colle di Ciriegia (2543 m) per sfuggire al feroce sterminio nazifascista.

Profughi da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e anziani, scesero in valle Gesso alla ricerca di salvezza. Per 334 di loro, il rifugio si trasformò in tragedia: furono deportati ad Auschwitz nel novembre 1943.

Il programma della giornata prevede la partenza dal Pian della Casa del Re con arrivo al colle Ciriegia dopo circa 3 ore di cammino. Alle 12.00 si terrà l'Incontro Internazionale guidato dalla sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, con interventi di autorità italiane e francesi. L'accompagnamento musicale sarà curato dal collettivo occitano Lu Pitre Rus.

Dal lato francese, il ritrovo è previsto alle 7.00 davanti allo Chalet d'accueil du Boréon, mentre alle 17.30 si terrà a Saint-Martin-Vésubie la cerimonia commemorativa davanti ai memoriali dei Giusti tra le Nazioni.

Numerosi eventi collaterali arricchiscono il programma: dal 4 settembre al 21 ottobre si susseguiranno conferenze, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e momenti di riflessione a Saluzzo, Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Paraloup. Di particolare rilievo l'apertura straordinaria di MEMO4345 con ingresso libero e il corso di formazione online per docenti sulla didattica della Shoah.

Un percorso che, oggi più che mai, ci invita a riflettere su come le lezioni del passato possano guidarci nella comprensione delle tragedie contemporanee e nella costruzione di un futuro di pace e accoglienza.