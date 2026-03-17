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Eventi | 17 marzo 2026, 07:50

Cuneo, incontro aperto sul tema “Il Cammino di Santiago attraverso gli occhi di Alberto Campalani"

Appuntamento con il camminatore lombardo venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, nel salone della parrocchia del Sacro Cuore

Cuneo, incontro aperto sul tema “Il Cammino di Santiago attraverso gli occhi di Alberto Campalani&quot;

Venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, nel salone della parrocchia del Sacro Cuore a Cuneo, gentilmente concessa, (entrata da Via Carlo Boggio, 4) la Confraternita San Giacomo di Cuneo organizza un incontro aperto a tutti sul tema “Il Cammino di Santiago attraverso gli occhi di Alberto Campalani", che è un camminatore lombardo, il quale illustrerà - con un coinvolgente materiale audiovisivo - il Suo Cammino con l'intento di farne conoscere i molteplici aspetti: da quelli storici e culturali a quelli spirituali e devozionali, oltre a quelli emozionali. 

Si andrà a capire quali sono le sue origini e come sia diventato il “Cammino” per eccellenza! L’incontro vuole essere anche uno stimolo per superare eventuali dubbi o timori e avvicinarsi a questa forma di viaggio interiore e autentico. 

In questa occasione Alberto Campalani presenterà in anteprima a Cuneo il suo libro: “Voci del Cammino” edito da Arca Edizioni. Sarà possibile in tale incontro dare informazioni, chiarimenti e soddisfare curiosità. Ingresso libero."

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