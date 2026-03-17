Cuneo, incontro aperto sul tema “Il Cammino di Santiago attraverso gli occhi di Alberto Campalani"

Venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, nel salone della parrocchia del Sacro Cuore a Cuneo, gentilmente concessa, (entrata da Via Carlo Boggio, 4) la Confraternita San Giacomo di Cuneo organizza un incontro aperto a tutti sul tema “Il Cammino di Santiago attraverso gli occhi di Alberto Campalani", che è un camminatore lombardo, il quale illustrerà - con un coinvolgente materiale audiovisivo - il Suo Cammino con l'intento di farne conoscere i molteplici aspetti: da quelli storici e culturali a quelli spirituali e devozionali, oltre a quelli emozionali.

Si andrà a capire quali sono le sue origini e come sia diventato il “Cammino” per eccellenza! L’incontro vuole essere anche uno stimolo per superare eventuali dubbi o timori e avvicinarsi a questa forma di viaggio interiore e autentico.

In questa occasione Alberto Campalani presenterà in anteprima a Cuneo il suo libro: “Voci del Cammino” edito da Arca Edizioni. Sarà possibile in tale incontro dare informazioni, chiarimenti e soddisfare curiosità. Ingresso libero."