Da Cuneo a Paraloup sui sentieri della Memoria

Un’escursione “con la testa” e “con i piedi” quella che le guide di Chamin propongono sabato 28 marzo dalle 15 tra Cuneo e Paraloup in Valle Stura. Un percorso pomeridiano e serale che vuole aprire una finestra sulla grande Storia, passata anche da Cuneo e dalle sue montagne.

Storia ancora recente, quella di ieri, tanto viva da essere quasi cronaca. Storia che desideriamo attraversare lungo la via di Duccio Galimberti e di “Quelli” di Paraloup. L’attività inizia a Cuneo, con un momento divulgativo condotto dalle guide del Museo Casa Galimberti.

Ci trasferiamo, quindi, con le auto a Chiot Rosa, dove inizia la parte camminata e raccontata dalle guide di Chamin. Una gradevole escursione lungo un percorso panoramico, in un luogo cruciale per la storia dell’Italia.

E’ qui, al riparo dai lupi, che si vede la nascita delle divisioni “Giustizia e Libertà”, si sviluppa uno spirito europeo e federalista, si costruiscono le basi per la riconquista della Libertà. Parole e scarponi con le guide di Chamin e, per chi vuole, possibilità di cenare insieme in baita, alla Borgata Paraloup.

Info e iscrizioni al 329.4572984 - Le guide di Chamin