Al Collegio dei Geometri torna il "Cuneo Bricks Exhibition"

Grande ritorno della “Cuneo Bricks Exhibition” con la sua terza edizione presso le sale del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo in Via San Giovanni Bosco 7H, sabato 28 e domenica 29 marzo.

Vi attendono due giorni da non perdere nel mondo dei mattoncini dove la creatività e la fantasia di grandi e piccini prende forma, un fine settimana ricco ed immerso in varie tematiche e creazioni personali.

Una mostra che coinvolge espositori di tutte le fasce d’età dove l’obbiettivo principale è sempre stato, dalla prima edizione ad oggi, la condivisione della passione per i famosi mattoncini danesi conosciuti in tutto il mondo.

Oltre agli espositori presenti con le loro creazioni o collezioni, alla mostra sarà presente l’artista Fabrizio Oberti. Ingresso a OFFERTA LIBERA con i seguenti orari per entrambi i giorni: 10:00-12:30 e 14:30-19:00.