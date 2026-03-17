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Eventi | 17 marzo 2026, 06:52

Al Collegio dei Geometri torna il "Cuneo Bricks Exhibition"

Sabato 28 e domenica 29 marzo la terza edizione della mostra nel mondo dei mattoncini

Al Collegio dei Geometri torna il &quot;Cuneo Bricks Exhibition&quot;

Grande ritorno della “Cuneo Bricks Exhibition” con la sua terza edizione presso le sale del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo in Via San Giovanni Bosco 7H, sabato 28 e domenica 29 marzo. 

Vi attendono due giorni da non perdere nel mondo dei mattoncini dove la creatività e la fantasia di grandi e piccini prende forma, un fine settimana ricco ed immerso in varie tematiche e creazioni personali. 

Una mostra che coinvolge espositori di tutte le fasce d’età dove l’obbiettivo principale è sempre stato, dalla prima edizione ad oggi, la condivisione della passione per i famosi mattoncini danesi conosciuti in tutto il mondo. 

Oltre agli espositori presenti con le loro creazioni o collezioni, alla mostra sarà presente l’artista Fabrizio Oberti. Ingresso a OFFERTA LIBERA con i seguenti orari per entrambi i giorni: 10:00-12:30 e 14:30-19:00.

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