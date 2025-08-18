Ritorna il concerto nel bosco di Castellar: musica tra gli alberi a Tetto Martinet

Dopo un anno di pausa ritorna il caratteristico concerto nel bosco a Castellar di Boves, mercoledì 20 agosto alle ore 17:30.
Quest'anno Tetto Martinet vedrà la presenza dell'arpista Maria Antonietta Carafa, della pianista Daniela Dalmasso, oltre ovviamente all'ideatrice di tale evento la violinista Marianna Brondello.
Verranno eseguite antiche musiche medievali, classiche e tradizionali celtiche, in una suggestiva cornice che la natura offre.
L'ingresso è libero ed eventuali gradite offerte saranno devolute in beneficenza.
In caso di maltempo il concerto verrà annullato.
Per info Marianna 3494380460.