Eventi | 18 agosto 2025, 14:21

Ritorna il concerto nel bosco di Castellar: musica tra gli alberi a Tetto Martinet

Mercoledì 20 agosto alle 17:30 arpa, pianoforte e violino risuoneranno nella natura con melodie medievali, classiche e celtiche

Dopo un anno di pausa ritorna il caratteristico concerto nel bosco a Castellar di Boves, mercoledì 20 agosto alle ore 17:30.

Quest'anno Tetto Martinet vedrà la presenza dell'arpista Maria Antonietta Carafa, della pianista Daniela Dalmasso, oltre ovviamente all'ideatrice di tale evento la violinista Marianna Brondello.

Verranno eseguite antiche musiche medievali, classiche e tradizionali celtiche, in una suggestiva cornice che la natura offre.

L'ingresso è libero ed eventuali gradite offerte saranno devolute in beneficenza.

In caso di maltempo il concerto verrà annullato.

Per info Marianna 3494380460.


 

comunicato stampa

