Anche Busca pronta al passaggio della Vuelta: attenzione a divieti e limitazioni

Domenica 24 agosto è in programma il passaggio della seconda tappa della "Salida Oficial" de La Vuelta 2025, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte (160 km). Secondo il cronoprogramma ufficiale, la corsa attraverserà il territorio del Comune di Busca tra le ore 15:23 e le 15:40.



Percorso

Proveniente dalla Colletta di Rossana, il gruppo percorrerà SP46, Via Dronero, Piazza F.lli Mariano (dove sarà allestito il traguardo volante “Sprint intermedio”), Viale Concordia, Corso XXV Aprile, per poi imboccare la SP589 in direzione frazione San Chiaffredo – Cuneo – Limone Piemonte.



Viabilità e divieti

Nei giorni scorsi, sono stati predisposti nei punti interessati, i divieti di sosta che riguarderanno esclusivamente la giornata di domenica 24 agosto con le seguenti modalità:

- Divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso dalle ore 8:00 alle 17:00 (o fino alla riapertura delle strade).

Per quanto riguarda la viabilità:

- Chiusura totale al traffico in entrambi i sensi dalle 14:00 alle 16:00 circa;

- Il blocco della circolazione inizierà 1 ora prima del passaggio della carovana e terminerà almeno 15 minuti dopo il transito del veicolo con la scritta “fine manifestazione”.



“La Vuelta è una delle corse più prestigiose e impegnative del ciclismo mondiale – dichiara l’assessore allo Sport Diego Bressi -. Proprio per la sua rilevanza, sono previste norme rigorose in materia di sicurezza, tra cui i divieti di sosta lungo il percorso e, se necessario, lo sgombero dei veicoli. Invitiamo la cittadinanza alla massima collaborazione, pianificando eventuali spostamenti in base alle indicazioni fornite e rispettando la segnaletica predisposta”.



