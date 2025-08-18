Arriva La Vuelta, attenzione alle modifiche alla viabilità nel Comune di Cuneo

In occasione della seconda tappa della corsa ciclistica internazionale “La Vuelta 2025”, che domenica 24 agosto attraverserà l’intero territorio della Granda con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte, sono state apportate le modifiche alla viabilità necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Nel pomeriggio di domenica, dalle ore 14 alle ore 17, sarà vietato il transito lungo l’intero percorso cittadino interessato dalla gara. Le strade coinvolte comprendono gli assi principali di collegamento da nord a sud, attraversando aree come via Valle Po, via Circonvallazione nord, discesa Bellavista, Lungostura Kennedy, corso Soleri, piazza Galimberti, via Roma, via Savona e via Genova. In alcune di queste vie, i divieti di sosta saranno attivi già dalle ore 12, con particolare attenzione alle zone centrali e agli snodi strategici.

Durante la fascia oraria indicata, sarà inoltre vietata la circolazione di veicoli e pedoni negli incroci e negli attraversamenti che intersecano il percorso della gara, nonché in eventuali aree aggiuntive che verranno individuate in tempo reale dagli agenti del Comando di Polizia Municipale o da altri organi di polizia stradale.

Per agevolare la mobilità alternativa e ridurre i disagi, si comunica che l’area pedonale urbana di viale degli Angeli sarà temporaneamente revocata dalle ore 12 di domenica 24 fino alle ore 7.30 di lunedì 25 agosto.