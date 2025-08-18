La Vuelta passa anche a Chiusa di Pesio: divieti e limitazioni

Domenica 24 agosto Chiusa di Pesio sarà protagonista di un grande evento sportivo internazionale: il passaggio della Vuelta a España, una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo.

La tappa Alba – Limone Piemonte vedrà i migliori corridori sfidarsi sulle nostre strade, offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione di una corsa di livello mondiale.

Un’ora prima del passaggio, previsto alle 16:27, divieto di sosta su tutto il percorso e interruzione della circolazione su: SP5 (dal Colle del Mortè al confine con Peveragno), Via Circonvallazione Vigne.

La viabilità sarà ripristinata 15 minuti dopo il transito del veicolo con la scritta “fine manifestazione”.



L’Amministrazione invita i cittadini e i visitatori a organizzarsi per tempo e a cogliere l’opportunità di assistere a un evento sportivo di portata internazionale, che porterà entusiasmo e visibilità al nostro territorio.