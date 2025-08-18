 / Viabilità

Viabilità | 18 agosto 2025, 14:39

La Vuelta passa anche a Chiusa di Pesio: divieti e limitazioni

Domenica 24 agosto anche il centro della Val Pesio sarà protagonista del grande evento sportivo internazionale

La corsa transiterà sulla SP5 scalando il Colle del Mortè

Domenica 24 agosto Chiusa di Pesio sarà protagonista di un grande evento sportivo internazionale: il passaggio della Vuelta a España, una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo.

La tappa Alba – Limone Piemonte vedrà i migliori corridori sfidarsi sulle nostre strade, offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione di una corsa di livello mondiale.

Un’ora prima del passaggio, previsto alle 16:27, divieto di sosta su tutto il percorso e interruzione della circolazione su: SP5 (dal Colle del Mortè al confine con Peveragno), Via Circonvallazione Vigne.

La viabilità sarà ripristinata 15 minuti dopo il transito del veicolo con la scritta “fine manifestazione”.

L’Amministrazione invita i cittadini e i visitatori a organizzarsi per tempo e a cogliere l’opportunità di assistere a un evento sportivo di portata internazionale, che porterà entusiasmo e visibilità al nostro territorio.

cs

