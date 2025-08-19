 / Eventi

Ultimi due giorni per la Festa della Vallera a Caraglio

Mercoledì 20 agosto la tradizionale "Sina per j'amis" con estrazione lotteria, bocce quadrate e gran finale piromusicale, per concludere in bellezza giovedì 21 agosto con "Maurizio e la Band"

La Festa della Vallera sta per giungere al termine con le ultime due serate in programma, entrambe caratterizzate da una tradizione che dura da decenni.

Questa sera, mercoledì 20 agosto, si terrà la ricorrente “Sina per j’amis d’la Valera”, il cui menù prevede 3 antipasti, l’Ula al Forno, piatto tipico piemontese, secondo con contorno, formaggio, persi piene gelato, e caffè (€ 25 bevande escluse). Al termine della serata verrà effettuata l’estrazione dei numerosi premi della lotteria.

La serata di giovedì 21 agosto, concluderà la manifestazione: a partire dalle 14 si svolgerà l’imprevedibile gara a bocce “quadrate”, mentre dalle 19:00 verrà servita la cena, con possibilità di scelta tra numerose pietanze (gradita la prenotazione). La serata danzante inizierà alle 20:30 con l’esibizione di ballo della scuola “Dance star Academy” seguita dall’esibizione live della band “Maurizio e la Band”. Alle 22:40 gran finale: spettacolo piromusicale.

Per informazioni: Vero 3485930230; Alex:3484257864

