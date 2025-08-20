Tre giovani saviglianesi al servizio della biblioteca civica

Sono Katia Cuiuri, Carlotta Rubiolo e Margherita Origlia le nuove ragazze del servizio civile che per un anno saranno impegnate presso la biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano.

“Una biblioteca verso il futuro” è il titolo del progetto in cui sono impegnate le tre civiliste, realizzato ancora una volta in sinergia con le biblioteche di Bra e Fossano.

Hanno iniziato l'attività a fine maggio, sotto la guida della direttrice della biblioteca saviglianese Valeria Nigro.

Tra gli obiettivi del progetto vi è in primis quello di garantire la Biblioteca come luogo educativo, accogliente ed inclusivo per tutti, con particolare attenzione alla fascia dell’età scolare. Ma si mira anche a rafforzare gli strumenti di comunicazione utilizzati per raggiungere un maggior numero di potenziali fruitori dei servizi, implementare le attività culturali e di promozione della lettura e creare luoghi di aggregazione e socializzazione all’interno della “Bàccolo”.

«Stiamo imparando a fare un po' di tutto – raccontano Katia, Carlotta e Margherita –. Diamo una mano all'attività di prestito libri, abbiamo condotto delle letture per bambini e ci occupiamo della sezione social e locandine, per citare alcuni dei nostri compiti. Siamo tutte tre di Savigliano: eravamo già affezionate alla biblioteca, la conoscevamo e la frequentavamo, per questo abbiamo scelto di svolgere il Servizio civile qui».

«In queste prime settimane il bilancio è senz'altro positivo – aggiungono –. Ci stiamo trovando bene. Il servizio civile è utile per affacciarsi in modo 'protetto' al mondo lavorativo. Serve a schiarirsi le idee, a far capire che strada intraprendere nella vita».

Il progetto avrà la durata di 12 mesi, per 1.145 ore totali (una media di 25 ore settimanali) e 507.30 euro di rimborso mensile a cui hanno diritto le ragazze.



