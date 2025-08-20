Come funziona l’esame di maturità da privatista

Negli ultimi anni, sempre più studenti, giovani e adulti, scelgono di sostenere la maturità da privatista, una modalità che consente di ottenere il diploma senza frequentare una scuola in presenza.

Ma come funziona esattamente questo percorso? Quali sono i requisiti, le prove da affrontare e le regole da conoscere per arrivare preparati all’esame?

Chi può sostenere la maturità da privatista?

La maturità da privatista è rivolta a chi non frequenta un istituto scolastico tradizionale ma desidera comunque conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono accedere all’esame:

● Studenti che hanno interrotto gli studi e vogliono riprendere il percorso scolastico;

● Adulti che non hanno mai conseguito il diploma;

● Persone che hanno seguito un percorso di diploma online attraverso una scuola privata o una piattaforma digitale;

● Studenti che vogliono cambiare indirizzo di studio e sostenere l’esame in un altro corso.

È necessario aver compiuto almeno 19 anni entro il 31 dicembre dell’anno dell’esame oppure, in alternativa, aver già conseguito un diploma professionale o una qualifica triennale.

Come ci si prepara all’esame

Chi sceglie la maturità scuola online può seguire un percorso personalizzato, compatibile con i propri impegni lavorativi o familiari. Le scuole online forniscono materiali didattici, tutor, piattaforme digitali e simulazioni per prepararsi alle prove previste dall’esame di Stato.

La preparazione deve coprire tutte le discipline del corso di studi scelto (liceo, istituto tecnico, istituto professionale), secondo i programmi ufficiali del Ministero dell’Istruzione. È possibile prendere il diploma online seguendo un percorso regolare o di recupero anni scolastici, che consente di recuperare anche più anni in un solo anno.

Come iscriversi all’esame di maturità da privatista

L’iscrizione deve essere effettuata ogni anno tramite la piattaforma del Ministero dell’Istruzione, solitamente tra novembre e dicembre. Il candidato dovrà indicare:

● L’istituto scolastico dove intende sostenere l’esame;

● L’indirizzo di studi scelto;

● Le eventuali certificazioni già acquisite (idoneità, esami integrativi, ecc.);

● Il percorso formativo seguito (ad esempio, maturità online tramite una scuola riconosciuta).

Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento di una tassa d’esame, il cui importo viene stabilito dal Ministero o dalla scuola presso cui si svolge l’esame.

Le prove dell’esame di Stato

L’esame di maturità si articola in tre prove:

Prima prova scritta: prova nazionale di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Comprende tipologie testuali come analisi del testo, saggio breve o tema argomentativo. Seconda prova scritta: differenziata in base all’indirizzo di studi. Ad esempio, matematica per il liceo scientifico, latino per il classico, discipline economiche per il tecnico commerciale. Colloquio orale: valuta le competenze trasversali, l’esposizione orale, la capacità di collegare le discipline e di argomentare un elaborato personale.

I privatisti non sostengono l’esame con la stessa classe ma vengono assegnati a commissioni esterne, costituite da docenti nominati dal Ministero. La commissione valuta l’intero percorso, incluse le prove scritte e l’orale, considerando anche la documentazione presentata all’atto dell’iscrizione.

Le difficoltà più comuni e come affrontarle

Sostenere la maturità da privatista richiede organizzazione, autodisciplina e un buon metodo di studio. Le difficoltà principali sono:

● La gestione autonoma del tempo;

● La mancanza di confronto quotidiano con docenti e compagni;

● L’ansia da prestazione dovuta all’esame concentrato in pochi giorni.

Per questo motivo, molte persone scelgono di affidarsi a scuole online per adulti, che offrono supporto costante, tutor didattici, simulazioni d’esame e materiali aggiornati. Questo approccio aiuta a superare la solitudine dello studio individuale e a prepararsi con maggiore serenità.

Normativa di riferimento

Le regole che disciplinano l’esame di maturità da privatista sono contenute nell’O.M. (Ordinanza Ministeriale) pubblicata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione. Le modalità possono variare leggermente di anno in anno, per questo è fondamentale consultare il sito ufficiale del Ministero istruzione.it per rimanere aggiornati.

Inoltre, è possibile consultare le circolari e gli aggiornamenti relativi all’ammissione degli studenti esterni, ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione delle domande.

Un’opportunità per adulti e lavoratori

Il diploma è spesso un requisito fondamentale per accedere a concorsi pubblici, corsi universitari, qualifiche professionali e miglioramenti di carriera. Per questo motivo, molti adulti scelgono di recuperare gli anni scolastici e ottenere la maturità da privatista.

Il percorso da privatista, soprattutto se accompagnato da una preparazione strutturata e professionale, rappresenta una valida opportunità per chi desidera prendere il diploma online in modo flessibile, senza rinunciare alla qualità dell’apprendimento.

La maturità online da privatista è una modalità ormai consolidata e riconosciuta, che offre reali opportunità di crescita personale e professionale. Richiede impegno, ma con il giusto supporto è un traguardo assolutamente raggiungibile.



























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.