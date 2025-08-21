Calcio F/B, l'attaccante Giorgia Berveglieri è una giocatrice della Freedom FC Women

La Freedom FC Women annunciare l'ingaggio di Giorgia Berveglieri.
Attaccante mancina classe 2005, nativa di Ferrara, è cresciuta calcisticamente nell'Etrusca Ferrara, prima del passaggio al Bologna: partendo dall'Under 15, ha vestito la maglia rossoblu per tre anni.
Successivamente, l'esperienza a San Marino, condita da gol e prestazioni in Primavera. Poi, nelle ultime due stagioni, la Juventus, con la firma del primo contratto professionistico nel 2024. Nell'annata 2024-25 Giorgia ha militato nel Brescia, in Serie B.
Ora, la nuova avventura con la Freedom FC Women, già a disposizione di mister De Martino per la fase di pre-campionato: Giorgia Berveglieri approda a Cuneo dalla Juventus con la formula del prestito.