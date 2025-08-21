Modifica viabilità: La Vuelta attraversa Savigliano domenica 24 agosto

Manca sempre meno al passaggio della Vuelta: la corsa di Spagna attraverserà Savigliano domenica 24 agosto, tra le 14 e le 15 circa.
Come ormai noto, la carovana rossa arriverà a Marene con provenienza da Cherasco su S.P. 662 (direzione da Est a Ovest), per poi svoltare a destra su S.P.165, svoltare a sinistra su Via G. Marconi, percorrere Via Roma e la S.P. 662.
Proseguirà poi nel territorio di Savigliano con svolta a sinistra su S.P.7, svolta a destra su S.S.20, svolta a destra su Via Suniglia, prosecuzione lungo Viale del Sole, Via Muratori, Piazza del Popolo, svolta a sinistra su via Saluzzo e prosecuzione lungo la S.S.20 in direzione Saluzzo.
Domenica è dunque prevista la chiusura al traffico veicolare e pedonale su tutto il percorso di gara, dalle 13.27 fino a 15 minuti dopo il passaggio del fine corsa, previsto alle 14.40.
Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su tutto il percorso di gara, dalle 6 alle 15.30.