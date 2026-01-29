Apertura del tunnel di Tenda prevista alle 12.15. Al Maddalena distacco artificiale delle valanghe

Viabilità condizionata dalle nevicate in provincia di Cuneo. In particolare, sono chiusi i due valichi verso la Francia, il Tenda e il Maddalena.
Ma è questione di ore, a quanto si apprende.
E' in corso il disgaggio artificiale delle valanghe, come si vede dal video che condividiamo.
Il tunnel di Tenda aprirà alle 12.15, per la seconda fascia oraria di passaggio, quindi con orario 12.15-12.45. La fascia successiva è quella dalle 18 alle 21.
Nel frattempo, anche al Maddalena, chiuso da martedì sera proprio per le nevicate, è in corso il disgaggio artificiale (Pidav) finalizzato a smuovere i cumuli di neve ed evitare quindi la caduta di valanghe sulla Statale 21.
Dopo le operazioni, sarà un'apposita commissione a dare l'ok per la riapertura, attesa nelle prossime ore.