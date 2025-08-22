A Castellar (Saluzzo) il 3° Festival della Cucina Popolare Alpina

Sabato 13 settembre - dalle 17.30

Aperitivo con Duo Sciapò

Cena - lo street food alpino

Ore 21.30

LOU TAPAGE in concerto

Domenica 14 settembre

Mercato dei prodotti e dei produttori - dal mattino

Passacharriera con LI DESTARTAVELÀ

pranzo e tanto Outdoor - aperitivo di chiusura

Da un’idea di

La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso

Con la collaborazione di

I consorzi Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi

Ospiti

Dalla Lombardia al Friuli, dalla Valle D’aosta all’oltralpe

Francese, passando dalle vallate Italiane delle Terre del Monviso

Dopo la sua presentazione, il festival della Cucina Popolare Alpina si è mosso verso Jausiers in Ubaye (già alla seconda edizione quest’anno), Issime (2024) e Gaby (settembre 2025) in Valle d’Aosta, e oggi ritorna a Castellar - Saluzzo, in uno spazio completamente rinnovato, in una nuova piazza che permetterà di alternare cibo, grande musica, mercato dei produttori, e vivere un’esperienza completa. Il Festival che racconta il gusto della cucina popolare aggiunge poi tante proposte: trekking, passeggiate a cavallo, percorsi in bicicletta e moto, laboratori e un mercato degli artigiani e dei produttori alla domenica.

Insomma, prodotti del territorio e tanto Outdoor per una proposta turistica a 360°

Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo. E’ nell’ambito dell'Outdoor festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. A Castellar ritornano i sapori dei territori alpini di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Francia.

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi - è nato il Festival della Cucina Popolare Alpina.

Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità.

Le Terre del Monviso - scrive Eros Demarchi, Pro Sindaco Città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre.

*Le cucine _ Dal FRIULI VENEZIA GIULIA il FRICO e la GUBANA, dal PIEMONTE la PATATA TRIFOLATA CON FUNGHI, SALSICCIA E CIPOLLA, da Liguria e Valle d’Aosta TORTA DI PATATE, PANE ALIE’ E PANE BRUSSO e FESSILSUPPU, dalla FRANCIA la PÂTES DANDEIRETS AUX PETITS LÉGUMES et le CROQUANTS. E dalle TERRES MONVISO? Quest’anno la novità che non ti aspetti: il TROTA BURGER per valorizzare il pesce d’acqua dolce e gli GNOCCHI AL CASTELMAGNO.

*Outdoor _ La proposta Outdoor cresce e fa del festival un vero momento di incontro tra gusto e sport. A piedi, a cavallo, in bicicletta, in moto? DOMENICA 14 SETTEMBRE ognuno potrà decidere cosa più gli piace e sarà accompagnato da professionisti o, come nel caso dei trek, dalla passione che muove chi ama passeggiare.

Trekking con i cavalli, in collaborazione con l’Associazione Allevatori Cavalli di Merens

Passeggiata di circa 2 ore con cavalli di proprietà. Aperto a tutti i cavalli e cavalieri.

Ritrovo ore 9 davanti all’Agri Valle Bronda, via Bonanate, Pagno. Parcheggio trailer in loco.

Info e prenotazioni: Gloria 347.3056507 - Antonio 335.1264750 (Possibilmente messaggio whatsapp)

Costo a persona 10€ comprensivo di buono bevanda, fieno e acqua. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre

In viaggio in Bici by VeloViso con Lorenzo Ponso, accompagnatore Cicloturistico

Ritrovo a Castellar con partenza alle ore 10 ed arrivo al Festival per pranzo.

info e prenotazioni eventi@fondazionebertoni.it

Bici muscolare o E Bike autonoma

Costo a persona 10 €. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre

Più occasioni per camminare, trek tra pianura e collina per scoprire i sentieri di valle varaita, po e bronda

Partenza alle ore 9.30 da: Martiniana Po Piazza G. Borgna, Manta Parco San Rocco e Saluzzo Via Gualtieri - Info e prenotazioni: Martiniana Po (Monica 349.1611841, Romina 349.8040599, Nuccia 340.3635845), Manta Po (Giuseppe 389.9160629 e Stefano 349.4649285) e Saluzzo (Giorgio 348.6999003)

In occasione del trekking in partenza da Martiniana Po, in collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino

Cattedre ambulanti della salute - Benessere psicologico ed invecchiamento

Informazioni al numero 338.7908771

In viaggio con la Moto

Ritrovo a Castellar con partenza alle ore 9.30 assieme al tour leader e curatore della guida Motoviso Fabrizio Bruno. Durante il tragitto, di circa 120 km, diversi stop per raccontare storie, aneddoti e particolarità dei luoghi visitati. Arrivo al Festival per pranzo

Info e prenotazioni: Fabrizio 348 8130591 con messaggio Whatsapp

Costo a persona 25€ comprensivo di buono bevanda, piatto di gnocchi al Castelmagno e guida Motoviso. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre.

*I Laboratori _ Anche quest’anno, ascoltando chi ha portato avanti la tradizione del saper fare a mano, si potrà imparare a preparare alcuni prodotti tipici.

Domenica 14 settembre - ore 09.00

“Mani in pasta” - laboratorio di Ravioles fatte in casa

A cura di Agnese Stirano

Costo partecipante: 5 €. Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

Domenica 14 settembre - ore 10.00

“L’essenza delle Alpi in ogni cicchetto” - dalle erbe officinali al liquore

A cura di Opificio Miretto

Costo partecipante: 6 € con bottiglietta degustazione in omaggio. Numero massimo di partecipanti: 20 persone .

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

Domenica 14 settembre - ore 11.00

“Il sapore autentico” - laboratorio di panificazione

A cura di Panetteria Quel Po di Pan

Costo partecipante: 5 €. Numero massimo di partecipanti: 20 persone

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

*Il Mercato dei prodotti - gusto e artigianato _ Anche quest’anno, ma con una nuova piazza e una nuova disposizione, arrivano i produttori e gli artigiani delle vallate alpine e delle terre del Monviso per una domenica in cui unire prodotti, gusto e tanta musica.





