Cinema dietro le sbarre: a Fossano arriva Tatami

Il 25 agosto alle ore 21.30, la Casa di Reclusione di Fossano in Via San Giovanni Bosco 48 si trasformerà in un luogo di cultura e riflessione grazie alla proiezione del film Tatami, una storia intensa che intreccia sport e resistenza, raccontando le battaglie quotidiane delle atlete iraniane per la libertà.

L’iniziativa, parte del progetto Cinedehors, nasce dalla collaborazione con il Cinema Teatro I Portici e porta il grande cinema in luoghi insoliti, dove il pubblico diventa parte attiva dell’esperienza. Il carcere, in questo caso, non è solo sfondo ma protagonista di un evento che vuole abbattere barriere e pregiudizi attraverso il linguaggio universale del cinema.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del 22 agosto. Per partecipare, è necessario inviare una mail all’indirizzo prenotazionecarcerefossano@gmail.com, indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, e numero di carta d’identità. L’ingresso è su offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro. Il ritrovo è previsto per le ore 20.30, mentre la proiezione inizierà alle 21.30.

Tatami non è solo un film: è un grido di libertà, un racconto potente che mette in luce il coraggio delle donne in contesti oppressivi. Un’occasione unica per vivere il cinema in modo diverso, dentro le mura di un carcere, ma con lo sguardo rivolto al mondo.