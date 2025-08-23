Emergenza incendio boschivo. Il Grazie dell’Amministrazione Comunale di Revello

Amministratori comunali di Revello e alcuni volontari che si sono adoperati per lo spegnimento incendio sul Mombracco

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Revello desidera esprimere la propria più profonda e sincera gratitudine a tutte le donne e gli uomini che, con straordinaria professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, hanno preso parte alle operazioni di gestione e spegnimento dell’incendio boschivo che ha colpito il nostro territorio nei giorni scorsi.

Un ringraziamento speciale è rivolto al Corpo dei Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, con le sue sedi distaccate, intervenuti con oltre 150 operatori tra personale permanente e volontari, e alle 35 squadre del Corpo AIB Piemonte, con quadri e volontari provenienti dalle province di Cuneo e Torino.

Grazie ai DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento VVF) e ai COAIB (Coordinatori Operativi AIB), ai piloti del Canadair e dell’elicottero regionale, per l’impegno instancabile profuso anche nelle condizioni più critiche.

Un sentito ringraziamento va anche ai volontari delle Protezioni Civili comunali, alla sezione ANA di Saluzzo, ai Carabinieri Forestali, ai Carabinieri delle stazioni di Revello e Saluzzo, alla nostra Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico comunale, alla Croce Rossa di Paesana, alla Pro Loco di Revello e alla Pro Loco di Sanfront, per la costante presenza, l’efficienza operativa e il supporto concreto offerto durante tutta l’emergenza.

Un grazie di cuore anche ai cittadini, agli esercenti e alle aziende del territorio che hanno offerto, a vario titolo, aiuto, generi di conforto e supporto operativo e logistico in molteplici forme.

La vostra disponibilità rappresenta un segno tangibile di affetto e dedizione verso il nostro paese e la nostra comunità.

Un particolare ringraziamento va infine all’Amministrazione Comunale di Rifreddo per la piena collaborazione e sinergia istituzionale.

Questa emergenza ha ancora una volta dimostrato quanto sia essenziale fare rete tra enti, istituzioni, associazioni e cittadini.

Solo attraverso l’unione delle forze possiamo affrontare con efficacia le sfide più difficili e proteggere il nostro territorio.

A tutti voi, il nostro GRAZIE più sentito.

L’Amministrazione Comunale di Revello