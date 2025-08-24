 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 agosto 2025, 17:48

"Viva la Vuelta": la corsa "rossa" accolta da emozione e applausi a Saluzzo

E' sfrecciata nell'ex Capitale del Marchesato, oggi, domenica 24 agosto, nella seconda tappa Alba- Limone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana lungo corso Roma

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana lungo corso Roma

Puntualissima è arrivata la Vuelta a Saluzzo,  tra un pubblico caloroso e incoraggiante a far tifo.

"Viva la Vuelta". Come un lampo il gruppone di oltre 180 ciclisti è frecciato davanti agli occhi, preceduto dai 4 atleti in fuga alla rotonda di via Savigliano e corsa Roma. Applausi e esortazioni da parte di appassionati di bici e non solo catturati dall'emozione del passaggio.

Applausi anche alle numerose moto e auto delle Forze dell’ordine al servizio della gara, sfrecciate in apertura e in chiusura della corsa ciclistica, una delle più prestiose al mondo,  per la prima volta in Italia con le 4 tappe in Piemonte della "Salida Oficial", la grande apertura.

 Anche il Saluzzese è stato palcoscenico internazionale della carovana "rossa" della Vuelta a Espana con la seconda tappa,  lunga 159,6 chilometri per un dislivello positivo di 1.884 metri, che prima di arrivare a Cuneo  e poi a Limone ha toccato i paesi di Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, San Chiaffredo, Roata Rossi e Madonna dell’Olmo.

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025-foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025-foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025- foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025 - foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025 - foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025 - foto Cinzia Aimone

Saluzzo, il passaggio della Vuelta a Espana 2025 - foto Cinzia Aimone

vilma brignone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium