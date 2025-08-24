Euforia a Savigliano e Cuneo per il passaggio della Vuelta [FOTO e VIDEO]

Alle 14.30 è giunta a Savigliano la carovana della Vuelta, terza grande competizione del ciclismo mondiale, con i suoi corridori diretti al traguardo di Limone Piemonte, per 157 chilometri complessivi.

Applausi e tifo da parte di un buon numero di curiosi e appassionati locali e dei paesi limitrofi accorsi per l’occasione per i ciclisti partiti ufficialmente ad Alba un’ora prima lungo la SP 662, entrando prima a Marene in via Marconi, proseguendo per il centro cittadino su via Roma e via Savigliano per tornare sulla SP 662.

In Savigliano, invece, il passaggio è avvenuto in via Liguria, proseguendo fino all’impianto semaforico di via Suniglia diretti verso il centro cittadino, con il transito veloce in via del Sole, viale I maggio, via Muratori, piazza del Popolo e via Saluzzo. La competizione è poi proseguita sulla SP 662 verso Saluzzo.

Grande entusiasmo anche a Cuneo che ha sautato con calore il passaggio dei corridori (GUARDA IL VIDEO)