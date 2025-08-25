Halloween al Castello di Monticello d'Alba: tre giorni di mistero tra fantasmi e cacce al tesoro

Assassini, fantasmi e un castello solitario immerso tra le colline: sono questi gli ingredienti di “Notte al Castello”, l’evento di tre giorni – venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre – organizzato dall’Associazione Turismo in Langa. Un’esperienza suggestiva pensata per celebrare Halloween e riscoprire le meraviglie del territorio da un punto di vista insolito e affascinante.

Venerdì 31 ottobre andranno in scena le visite notturne di Notte al Castello. Non si tratterà di semplici visite guidate, ma di vere e proprie esperienze al buio.

Al Castello di Monticello d’Alba, una guida turistica condurrà i partecipanti muniti solo di torce elettriche: sarà proprio la luce tremolante a rivelare, di volta in volta, una figura femminile, un soldato, e infine un condannato a morte.

In questa atmosfera sospesa tra realtà e leggenda, il castello si trasformerà in una vera e propria “casa degli spettri”, dove ombre, suoni e apparizioni guideranno i visitatori alla scoperta di un misterioso segreto: il tesoro dei francesi.

Notte al Castello avrà una durata di 1 ora e sarà proposta a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 23.30 con partenza ogni 30 minuti.

Il costo di Notte al Castello sarà di €13 e gratuito per i minori di 6 anni.

******

Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, con partenze ogni ora, il Castello aprirà le sue porte all’Halloween Family Tour, una visita pensata per famiglie con bambini... ma non solo!

Durante il percorso, grandi e piccini potranno ammirare armi e armature, antichi dipinti, affreschi e tante altre meraviglie custodite tra le mura del maniero. Ma attenzione: la guida, un po’ smemorata, spesso dimentica dove si trovano certi dettagli…

Ed è proprio qui che entrano in gioco i partecipanti! A ciascuno verrà consegnata una mappa speciale, un vero e proprio kit di gioco per aiutare la guida a ritrovare alcuni oggetti misteriosamente scomparsi. Riusciranno a scovarli tutti? In premio per i piccoli aiutanti… una dolce sorpresa!

L’Halloween Family Tour sarà proposto su più turni della durata di 1 ora circa dalle ore 10.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.45 alle ore 17.45.

Il costo di Halloween Family Tour sarà di 9,00€ gratuito per i minori di 3 anni.

******

In occasione del weekend, sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate classiche all’interno del castello, disponibili nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre. Le visite si svolgeranno in diversi turni tra le 10:00 e le 17:00 e saranno condotte da una guida che presenterà le peculiarità e la storia dell’edificio.

Coloro che parteciperanno alle visite classiche o all’Halloween Family Tour potranno visitare anche il parco del castello in autonomia, senza costi aggiuntivi, al termine della propria esperienza, o in alternativa, per chi desidera, sarà possibile prenotare una visita guidata al parco in compagnia di una guida, disponibile in orari specifici, con un piccolo supplemento di 3,00€.

Per chi desidera visitare esclusivamente il parco, senza prenotare le visite guidate al castello o l’esperienza dell’Halloween Family Tour, potrà farlo acquistando il biglietto di ingresso specifico per il parco. Anche in questo caso, la visita potrà essere effettuata in autonomia oppure, a scelta, con visita guidata prenotata, che prevede un supplemento di €3,00 a persona.

I costi delle visite guidate classiche dell’interno del castello saranno: biglietto intero €10,00; biglietto ridotto €7,00 per bambini 6 -14 anni e abbonamento musei, gratuito per bambini sotto i 6 anni. Supplemento per visita guidata al parco di 3,00€ rispetto al prezzo del biglietto.

I costi delle visite del parco saranno: biglietto intero €5,00; biglietto ridotto €3,00 per bambini 6 – 14 anni e abbonamento musei, gratuito per bambini sotto i 6 anni. Supplemento per visita guidata al parco di 3,00€ rispetto al prezzo del biglietto.

La prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata compilando il form d’iscrizione sul sito www.turismoinlanga.it .



INFORMAZIONI

Turismo in Langa

MAIL eventi@turismoinlanga.it