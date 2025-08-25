Una settimana di eventi con Valle Stura Experience

Il Consorzio Valle Stura Experience vi invita a vivere tre giornate speciali all’insegna della scoperta, della montagna e delle eccellenze del territorio.

Si comincia mercoledì 27 agosto a Sambuco con un nuovo appuntamento di “Far na novo veio en Val Esturo”. Dalle ore 16.00, presso Apicoltura Fossati, sarà possibile visitare l’apiario del benessere e conoscere da vicino il mondo delle api. A seguire, dalle 17.00, Barba Brisiù proporrà una spettacolare dimostrazione di intaglio del legno con la motosega. La giornata proseguirà alle 19.30 con una ricca apericena a base di prodotti locali al costo di 20 euro a persona. La serata si concluderà sotto le stelle, in Piazza del Comune, con la proiezione gratuita del documentario “Il sogno basterà” di Aspromiele, un viaggio tra storie e immagini legate al fantastico mondo delle api.

Giovedì 28 agosto sarà invece la volta di Bergemolo, dove a partire dalle 19.00 il Rifugio Olmo Bianco accoglierà i partecipanti per una cena tipica con menù completo (22 euro a persona). Al termine, dalle 20.30, la guida escursionistica Stefano Melchio condurrà una suggestiva camminata notturna per ammirare il cielo stellato e vivere la montagna in una dimensione magica (10 euro a persona).

La settimana si concluderà venerdì 29 agosto a Vignolo con un’escursione al tramonto guidata da Noemi Silvestro, alla scoperta del Santuario della Madonna degli Alpini e del sentiero Petit Menin. Il ritrovo è fissato alle ore 17.00 in Piazza Grande di Vignolo. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno condividere un’apericena all’aperto in collaborazione con la Vera Torta Fina di Vignolo. Il costo della serata è di 20 euro a persona e include escursione e degustazione.