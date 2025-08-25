Limone Piemonte: una domenica di fine agosto con "La Via della Felicità"

Oltre seicento opuscoli distribuiti ai passanti a Limone Piemonte dove moltissime persone si sono ritrovate non solo per la villeggiatura, ma anche attirate dal passaggio della Vuelta.

Si tratta di un progetto semplice quanto importante: "ricordare i principi di buon senso che tutti condividiamo, indipendentemente dall'orientamento di credo ed invitare a metterli in pratica, per una vita migliore".

Il libro, breve ed incisivo, lo scrisse L. Ron Hubbard all'inizio degli anni '80, ma i contenuti sono più che mai di attualità.

21 brevi capitoli contengono i preziosi ingredienti per una convivenza costruttiva in risposta alla tendenza sempre più conflittuale di una società cinica: "La Via della Felicità" è il titolo della pubblicazione che i volontari porgono con cortesia a passanti spesso frettolosi e disinteressati, ma che quando aprono ed iniziano a lasciar scorrere lo sguardo tra le pagine, restano incuriositi, spesso colpiti, alcuni tornano per saperne di più o ne chiedono qualche altra copia da lasciare ad altri. Così, il messaggio si diffonde silenziosamente, "come un mite olio che si espande nel mare infuriato".

E' possibile fiorire e prosperare e al tempo stesso essere rispettosi del prossimo e dell'ambiente? E' possibile vivere in armonia con i genitori, i figli, i compagni di vita e di lavoro e con loro contribuire a formare una società più accogliente per tutti?

"E' utopia solo se ci dimentichiamo di questi principi di buon senso o ancora peggio facciamo esattamente il contrario - sorride Claudio Balestra, coordinatore del gruppo La Via della Felicità di Cuneo - Questo libretto andrebbe letto e messo in pratica tutti i giorni, a partire dal semplice cittadino, fino a chi amministra aziende o addirittura nazioni. Ecco perché lo distribuiamo ogni volta che si presenta la possibilità; questo è il dono del nostro volontariato."

Nella pagina Facebook La Via della Felicità Cuneo è possibile trovare i contatti, richiedere l'opuscolo e maggiori informazioni.



