Partiti per il cammino di Santiago i ragazzi di CamminAutismo

Il lunedì 25 agosto, i ragazzi insieme ai volontari di CamminAutismo sono partiti alla volta del cammino di Santiago. Il progetto è patrocinato anche dal Comune di Ceresole d’Alba e vede la partecipazione attiva della ceresolese Serena Crivello, in qualità di educatrice.

Tra i numerosi allenamenti di preparazione al cammino, anche Ceresole d’Alba ha rappresentato una tappa importante. Quest’avventura, che si concluderà il 3 settembre, assume un valore che va oltre un semplice viaggio: è un percorso di crescita, trasformazione e conquista per i ragazzi autistici e per le loro famiglie, veri protagonisti di questo straordinario cammino.



Ogni passo rappresenta un percorso verso l’autonomia, la fiducia in se stessi e il superamento dei propri limiti.