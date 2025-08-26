“18+1 Diciotto anni e un giorno”: la scrittrice Monica Cristina Gallo presenta il suo libro sulle carceri per adulti a Alba

Il prossimo giovedì 4 settembre alle ore 21, presso la Libreria La Torre di Alba, nel portico del cortile Maddalena, si terrà la presentazione del libro "18+1 DICIOTTO ANNI E UN GIORNO – Il perimetro del vuoto e della solitudine: giovani perduti nelle carceri per adulti" scritto da Monica Cristina Gallo.
L’autrice dialogherà sull’importante tema della condizione dei giovani detenuti nelle carceri per adulti, un argomento che affronta le problematiche della solitudine e del vuoto esistenziale che questi ragazzi vivono durante la detenzione.
All’incontro parteciperanno anche figure di rilievo istituzionale, fra cui Emilio De Vitto, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, e Paolo Borgna, ex Magistrato, che apporteranno il loro punto di vista e favoriranno un dibattito costruttivo sul tema.
L’iniziativa, promossa dalla Libreria La Torre in collaborazione con Effatà Editrice, si propone di sensibilizzare il pubblico su una realtà spesso poco conosciuta e di promuovere riflessioni sulla giustizia penale minorile e l’inclusione sociale.