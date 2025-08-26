Alba capitale della musica: il 30 agosto il Raduno Nazionale Vivere per Vivere al Caffè Latino

Il progetto Vivere per Vivere, guidato da Omar e Ale, è molto più di un semplice format musicale: è un movimento che unisce persone, generazioni ed energie sotto il segno della musica. Dopo aver conquistato il cuore di migliaia di partecipanti in tutta Italia, approda per la prima volta ad Alba con il suo primo raduno nazionale.

🌍 L’attesissimo protagonista sarà A*S*Y*S artista tedesco che negli ultimi anni ha calcato i palchi di mezzo mondo, dall’Europa fino al suo recente tour in Australia. Il suo sound, unico e inconfondibile, capace di fondere atmosfere profonde e ritmi ipnotici, lo ha reso uno dei nomi più originali e apprezzati della scena internazionale. La sua presenza ad Alba è un vero fiore all’occhiello per questa edizione.

Accanto a lui, una line-up d’eccezione con alcuni dei migliori DJ e performer:

Manuel ES, Sandro Vibot, Paolo Kighine, Francesco Fauzia, Bodhi, Frenk Le Voyage, Generale Tucson.



🎤 A raccontare questo viaggio musicale ci saranno due figure simbolo della scena italiana:

• Roberto Francesconi, conosciuto come Mr Corrente Elettrica, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasmettere energia, calore e coinvolgimento come pochi altri.

• Stefano Amnesia, padrone di casa del Caffè Latino, punto di riferimento storico della nightlife albese, capace di trasformare ogni serata in un’esperienza da ricordare.



🎶 Per l’occasione, il Caffè Latino aprirà tutte le sue sale, trasformandosi in un grande polo musicale con tre anime diverse:

• Giardino Bianco → il cuore del raduno Vivere per Vivere, con l’energia e la magia del main stage.

• Giardino Nero → musica commerciale a 360°, per chi ama ballare i grandi successi di ogni genere.

• White Stage (Sala 3) → uno spazio dedicato ai suoni sperimentali e alle nuove frontiere dell’elettronica.



È solo la seconda volta in questo anno che il Caffè Latino decide di aprire completamente tutte le sue sale: un segnale della portata straordinaria di questo evento, che si preannuncia come uno dei più attesi dell’estate e che porterà ad Alba pubblico da tutta Italia.



🍴 Per chi vuole vivere l’evento fin dall’inizio, sarà possibile partecipare alla cena ufficiale dalle ore 19:00, prenotando al Bar Gustamore – specialità siciliane al numero +39 371 634 8671.

🎟️ I biglietti sono disponibili in prevendita su Exceed, oppure direttamente in cassa la sera dell’evento.

ℹ️ Info generali sull’evento e sul locale: +39 366 5270 768.



📍 Il Caffè Latino si trova ad Alba, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, facilmente raggiungibile da Torino, Milano, Genova e dalle principali città del Nord Italia.

Un raduno nazionale, un artista internazionale, un locale che apre le sue tre anime musicali: il 30 agosto si vivrà una notte irripetibile.

Vivere per Vivere non è solo un evento: è un mood, un’energia che unisce.