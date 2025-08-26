Bra: al via gli allestimenti per Cheese 2025

Sta per arrivare la quindicesima edizione Cheese, in programma a Bra dal 19 al 22 settembre 2025. Per consentire lo svolgimento del più grande evento internazionale dedicato ai formaggi, che vedrà la presenza di oltre 500 espositori provenienti da tutto il mondo, nei prossimi giorni si procederà con il montaggio degli allestimenti, con conseguenti modifiche alla sosta nel centro cittadino.
Il 27 agosto prenderanno il via le operazioni nei cortili della Casa delle Associazioni e dell’istituto scolastico “Montalcini”, che quindi non sarà più disponibile quale spazio parcheggio nel weekend, fino al completo disallestimento. Di seguito il cronoprogramma degli allestimenti in aree pubbliche, che avverranno a partire dalla prima settimana di settembre:
- Piazza Roma (viali e giardini) Allestimento da lunedì 1° settembre - Disallestimento entro domenica 28 settembre
- Via Audisio – tratto adiacente al Guala Allestimento da lunedì 1° settembre - Disallestimento entro domenica 28 settembre
- Piazza Valfrè di Bonzo Allestimento da mercoledì 3 settembre - Disallestimento entro domenica 28 settembre
- Via Marconi Allestimento da mercoledì 3 settembre - Disallestimento entro domenica 28 settembre
- Via Principi di Piemonte Allestimento da mercoledì 3 settembre - Disallestimento entro domenica 28 settembre
- Piazza Spreitenbach (dalla Clinica ai giardini) Allestimento da giovedì 4 settembre - Disallestimento entro martedì 30 settembre
- Piazza Carlo Alberto (area compresa tra l’edicola e Pizzeria Santa Lucia) Allestimento da venerdì 5 settembre pomeriggio SOLO TENDE Allestimento da venerdì 12 settembre pomeriggio SOTTO LE TENDE - Disallestimento entro le 24,00 di giovedì 25 settembre
- Corso Garibaldi (sotto l’ala) Allestimento da lunedì 8 settembre - Disallestimento entro giovedì 25 settembre
- Piazza Spreitenbach (lato piazza xx Settembre) Allestimento area Regione Piemonte da mercoledì 10 settembre pomeriggio - Disallestimento entro le 24.00 di martedì 23 settembre
- Via Cavour (primo e secondo tratto) Allestimenti da venerdì 12 settembre pomeriggio - Disallestimento entro le 24,00 di giovedì 25 settembre
- Piazza Carlo Alberto (restante area) Allestimento da venerdì 12 settembre pomeriggio - Disallestimento entro le 24,00 di giovedì 25 settembre
- Piazza XX Settembre Allestimento da venerdì 12 settembre pomeriggio - Disallestimento entro le 24.00 di martedì 23 settembre
- Corso Garibaldi (area esterna) Allestimento da venerdì 12 settembre pomeriggio - Disallestimento entro le 24.00 di martedì 23 settembre
- Via della Mendicità Istruita (solo fronte negozio Slow Food) Allestimento da mercoledì 17 settembre - Disallestimento entro mercoledì 24 settembre.
Al completamento dei relativi allestimenti verranno introdotte modifiche alla viabilità di alcune vie cittadine. Nel dettaglio, l’asse costituito da via Fratelli Carando, via Marconi e via Principi di Piemonte diverrà a senso unico in direzione Torino, mentre corso Garibaldi sarà percorribile solo a scendere, direzione Alba.
Alcuni temporanei cambiamenti anche per le aree mercatali: il mercato di mercoledì 17 e di venerdì 19 settembre si svolgerà, con i soliti orari, in piazza Giolitti.
Le modifiche alla viabilità o alla sosta saranno segnalate con apposita segnaletica nelle aree interessate dai lavori. Per maggiori informazioni è possibile contattare la centrale operativa della polizia municipale di Bra al numero 0172.413744 o scrivendo a polizialocale@comune.bra.cn.it.