Moretta, ultimi giorni per le iscrizioni al servizio della mensa scolastica

Ultimi giorni per iscriversi alla mensa scolastica. Scadranno domenica 31 agosto i termini per iscriversi al servizio di mensa scolastica del Comune di Moretta per l’anno 2025/2026. Tutti gli interessati sono tenuti a ripetere l’iscrizione ogni anno scolastico, esclusivamente in modalità online attraverso il portale dedicato accessibile dal sito del Comune.

Il servizio è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (sezioni A tempo normale e B tempo pieno) e della scuola media (sezioni B tempo prolungato).

Per gli iscritti al tempo normale della primaria è previsto un costo aggiuntivo una tantum di 50 euro per la vigilanza scolastica, indispensabile all’attivazione del servizio.

Sono disponibili i moduli per la richiesta di diete speciali per motivi di salute o religiosi. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria comunale (tel. 0172-911035 int. 5, mail: info@comune.moretta.cn.it).