Savigliano, alla Torre civica due approfondimenti su Santa Rosa

Proseguono gli appuntamenti del cartellone “200SantaRosa”, la girandola di iniziative organizzate dall'assessorato alla cultura del Comune di Savigliano per ricordare i 200 anni dalla scomparsa del celebre patriota saviglianese.
Martedì 2 settembre, alle 18, la Torre civica ospiterà l'approfondimento “Santorre di Santa Rosa, letterato-soldato”, a cura della dott.ssa Chiara Tavella.
Martedì 9 settembre, sempre alle 18 e sempre presso la Torre, andrà in scena l'incontro “Il nipote Sanctor, accordi e disaccordi in casa Santa Rosa”. A cura dell'arch. Nadia Lovera.
Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per la prenotazione occorre scrivere a iat.savigliano@coopculture.it.