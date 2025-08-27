 / Attualità

Attualità | 27 agosto 2025, 11:13

Savigliano, alla Torre civica due approfondimenti su Santa Rosa

Si svolgeranno martedì 2 e 9 settembre. Ingresso libero

Proseguono gli appuntamenti del cartellone “200SantaRosa”, la girandola di iniziative organizzate dall'assessorato alla cultura del Comune di Savigliano per ricordare i 200 anni dalla scomparsa del celebre patriota saviglianese.

Martedì 2 settembre, alle 18, la Torre civica ospiterà l'approfondimento “Santorre di Santa Rosa, letterato-soldato”, a cura della dott.ssa Chiara Tavella.

Martedì 9 settembre, sempre alle 18 e sempre presso la Torre, andrà in scena l'incontro “Il nipote Sanctor, accordi e disaccordi in casa Santa Rosa”. A cura dell'arch. Nadia Lovera.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per la prenotazione occorre scrivere a iat.savigliano@coopculture.it.


 

