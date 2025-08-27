Haute Route Alpes: Cuneo si accoglie la gara ciclistica amatoriale più prestigiosa al mondo

Domenica scorsa, Megéve ridente località alpina della Alta Savoia ha dato il via a 419 ciclisti provenienti da 40 paesi del mondo, di cui 11 italiani, partecipanti all’edizione 2025 di Haute Route Alpes gara per cicloamatori considerata tra le più rilevanti e dure al mondo.

La Haute Route Alpes 2025 è un prestigioso evento ciclistico di 7 tappe, con partenza da Megéve ed arrivo a Nizza, su un percorso di 800 km e 18.800 m. di dislivello positivo sulle splendide strade e colli delle alpi francesi ed italiane, radicato nella storia del ciclismo. Nota importante è che dopo la seconda tappa Megéve-Tignes, dominano la classifica generale due italiani, per le donne la cuneese Annalisa Prato delle Officine Mattio di Cuneo e per gli uomini Lanzone Fabio.

Cuneo e la sua provincia ospiteranno due tappe fondamentali: giovedì 28 agosto la 5ª tappa la Briançon – Cuneo di 140 km e 2.900 m di dislivello positivo, con il passaggio sui celebri Colle dell’Izoard (2.360 m) e Colle dell’Agnello (2.744 m) e venerdì 29 agosto la 6ª tappa Cuneo – Nizza, definita la “tappa Regina” dell’edizione: 181 km e 3.500 m di dislivello positivo, con l’ascesa al Colle della Lombarda (2.315 m) e al Col de Saint-Martin / Colmiane (1.515 m).

Il Comune di Cuneo - sottolinea l’Assessore allo Sport Valter Fantino - ha predisposto, attraverso lo staff dell’assessorato, tutte le misure organizzative necessarie per accogliere al meglio questo evento con entusiasmo e spirito di accoglienza, confermandosi punto di riferimento per il grande ciclismo internazionale. Il villaggio arrivo della 5ª tappa sarà allestito in Piazza Ex Foro Boario, dove i primi ciclisti sono attesi giovedì 28 agosto intorno alle ore 12:20. La partenza della 6ª tappa è invece prevista per venerdì 29 agosto alle ore 7:00, sempre dalla medesima piazza.

Come evidenziato - da Domenico Filippi, responsabile della parte ciclistica delle tappe cuneesi -, nella tappa Briançon – Cuneo il tratto competitivo inizierà all’area Pic-nic di Torrette di Casteldelfino e terminerà alla Colletta di Rossana. Le discese e le strade a traffico elevato saranno percorse in modalità cicloturistica per garantire la massima sicurezza, mentre nella Cuneo – Nizza, la modalità cicloturistica sarà mantenuta fino all’ingresso dell’ex strada militare della Valle Stura (SP 337); da lì, fino alla vetta del Colle della Lombarda, il tracciato sarà invece competitivo.

Per seguire l’evento - https://hauteroute.fr/gb-haute-route-alpes-2025