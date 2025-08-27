 / Eventi

"Attraverso Festival" porta a Saluzzo Pablo Trincia e "Filosofà"

Lunedì 1 settembre, la coppia comica Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con la partecipazione di Matteo Saudino. Martedì 2 settembre, il giornalista e narratore Pablo Trincia. Biglietti in prevendita

Due appuntamenti di  richiamo, in scena con "Attraverso Festival", sono nei prossimi giorni in calendario al Quartiere, ex Caserma Musso, in collaborazione con Occit’Amo. 

Lunedì 1 settembre alle 21, sarà possibile vedere Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia comica di teatro, cinema, radio e televisione,  in "Disquisizioni comiche da divano", con la partecipazione di Matteo Saudino, accompagnati dalle musiche dell'Orchestrina Filosofante e con l'arrivo di un ospite a sorpresa. Biglietti 25 euro più prevendita, info su Attraverso Festival.

Cosa succede quando due attori comici e un filosofo si ritrovano su un divano in piena estate? Nasce "Filosofà", un live show unico nel suo genere, che unisce riflessione e comicità in un viaggio sorprendente attraverso i temi dell’amore e della società contemporanea con Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Matteo Saudino, alias Barbasophia. Un dialogo in continua evoluzione, tra il serio e il faceto, accompagnato da musica, ospiti a sorpresa e dal coinvolgimento attivo del pubblico. 

"Filsofà non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza, un talk-show teatrale sempre diverso che, partendo dall’amore e dai suoi cinque gradi secondo Platone (corpo, anima, leggi, scienze e amore puro), toccherà con leggerezza e profondità argomenti come sesso, politica, bellezza, social media, cibo e persino il tabù della morte".

Il giorno dopo martedì 2 settembre, sempre alle 21, a Saluzzo al Quartiere in piazza Montebello 1, sale sul palcoscenico Pablo Trincia, autore televisivo e giornalista. 

Entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi, Pablo Trincia sarà protagonista dell’incontro ”Come nascono le storie, l’arte di raccontare”, durante il quale intende approfondire i meccanismi che stanno alla base dell’arte della narrazione, così come scrive anche nel suo ultimo libro pubblicato da Roi Edizioni.

La narrazione e le storie sono da sempre la vocazione di Pablo Trincia. Dentro le sue storie i posti, i suoni e i protagonisti puoi sentirli vicini, la sua voce e il suo modo di raccontarli li trascina dentro al cuore dell’ascoltatore. In questa occasione l’autore gira lo sguardo su di sé per narrare il suo viaggio personale e professionale nell’arte di raccontare storie. 

Biglietto 18 euro più prevendita, info al sito di Attraverso Festival.

VB

