"Attraverso Festival" porta a Saluzzo Pablo Trincia e "Filosofà"

Due appuntamenti di richiamo, in scena con "Attraverso Festival", sono nei prossimi giorni in calendario al Quartiere, ex Caserma Musso, in collaborazione con Occit’Amo.

Lunedì 1 settembre alle 21, sarà possibile vedere Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia comica di teatro, cinema, radio e televisione, in "Disquisizioni comiche da divano", con la partecipazione di Matteo Saudino, accompagnati dalle musiche dell'Orchestrina Filosofante e con l'arrivo di un ospite a sorpresa. Biglietti 25 euro più prevendita, info su Attraverso Festival.

Cosa succede quando due attori comici e un filosofo si ritrovano su un divano in piena estate? Nasce "Filosofà", un live show unico nel suo genere, che unisce riflessione e comicità in un viaggio sorprendente attraverso i temi dell’amore e della società contemporanea con Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Matteo Saudino, alias Barbasophia. Un dialogo in continua evoluzione, tra il serio e il faceto, accompagnato da musica, ospiti a sorpresa e dal coinvolgimento attivo del pubblico.

"Filsofà non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza, un talk-show teatrale sempre diverso che, partendo dall’amore e dai suoi cinque gradi secondo Platone (corpo, anima, leggi, scienze e amore puro), toccherà con leggerezza e profondità argomenti come sesso, politica, bellezza, social media, cibo e persino il tabù della morte".

Il giorno dopo martedì 2 settembre, sempre alle 21, a Saluzzo al Quartiere in piazza Montebello 1, sale sul palcoscenico Pablo Trincia, autore televisivo e giornalista.

Entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi, Pablo Trincia sarà protagonista dell’incontro ”Come nascono le storie, l’arte di raccontare”, durante il quale intende approfondire i meccanismi che stanno alla base dell’arte della narrazione, così come scrive anche nel suo ultimo libro pubblicato da Roi Edizioni.

La narrazione e le storie sono da sempre la vocazione di Pablo Trincia. Dentro le sue storie i posti, i suoni e i protagonisti puoi sentirli vicini, la sua voce e il suo modo di raccontarli li trascina dentro al cuore dell’ascoltatore. In questa occasione l’autore gira lo sguardo su di sé per narrare il suo viaggio personale e professionale nell’arte di raccontare storie.

Biglietto 18 euro più prevendita, info al sito di Attraverso Festival.