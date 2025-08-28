 / Attualità

Attualità | 28 agosto 2025, 17:21

Il Patronato Acli di Cuneo festeggia 80 anni di servizio incontrando la gente al mercato

Sabato 30 agosto dalle 9.30 alle 13 in piazza Cavour a Saluzzo postazione informativa con consulenze gratuite e verifiche della posizione contributiva

Patronato Acli, sede di Saluzzo

In occasione degli 80 anni di fondazione del Patronato Acli di Cuneo, la presidenza delle Acli provinciali cuneesi ha deciso di organizzare alcuni eventi, per incontrare la gente nelle piazze, in coincidenza con il giorno di mercato, allestendo dei piccoli banchi, nelle località in cui il Patronato Acli è presente.

Per quanto riguarda la zona del saluzzese, sabato 30 agosto, dalle ore 9.30 alle 13, in piazza Cavour a Saluzzo, di fronte al numero civico 12, ci sarà una postazione ben segnalata con bandiere e striscioni, in cui coloro che lo vorranno, potranno parlare con dipendenti del Patronato Acli e volontari, che presenteranno loro i servizi offerti e risponderanno ad eventuali domande, oltre a offrire materiale informativo. Sarà anche l'occasione, per i lavoratori che lo vorranno, di verificare gratuitamente la loro posizione contributiva.

