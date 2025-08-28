Giovedì 4 settembre un open day per scoprire le attività del Rondò dei Talenti per l'anno scolastico 2025/2026

Ottanta pagine per orientarsi tra le attività dedicate alle scuole promosse dal Rondò dei Talenti per l'anno scolastico 2025/26. È "Missione Scuola", il catalogo che verrà presentato a insegnanti, dirigenti scolastici e a chiunque sia interessato a scoprire l'offerta del polo educativo della Fondazione CRC per le scuole di ogni ordine e grado - dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado - giovedì 4 settembre dalle 14,30 alle 18 al Rondò dei Talenti nel corso dell'Open Day. Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare gli operatori delle realtà coinvolte, esplorare le proposte didattiche e laboratoriali, scoprire nuove opportunità di formazione e crescita. La partecipazione è libera e aperta a tutti; per motivi organizzativi è richiesta la registrazione al link https://venues.fondazionecrc.it/it/events/open-day-per-le-scuole.

Le attività illustrate nel catalogo "Missione Scuola" sono promosse da enti selezionati attraverso il bando "Attività al Rondò 2025/26", da enti che collaborano direttamente con la Fondazione CRC, dalla Città dei Talenti e dal progetto PLIN. Con questa proposta la Fondazione CRC mette a disposizione delle scuole attività laboratoriali e di approfondimento finalizzate alla promozione e alla scoperta del talento nelle diverse aree di sviluppo e di crescita.

Il catalogo “Missione Scuola” sarà distribuito ai partecipanti durante l’Open Day e sarà scaricabile dal sito www.rondodeitalenti.it a partire dal 4 settembre.

Novità dell’anno scolastico 2025/26 è la collaborazione con ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, grazie a cui sarà attivato uno scambio tra scuole di Cuneo e di Torino. Prosegue il bando "Talenti in movimento", attraverso cui la Fondazione CRC contribuisce a sostenere le spese di trasporto per l’organizzazione di visite educative o didattiche al Rondò dei Talenti.

Grazie al bando, nell’anno scolastico 2024/25 hanno partecipato alle attività proposte dal Rondò dei Talenti quasi 8 mila studenti provenienti dalla provincia di Cuneo e non solo: oltre 1500 dall’area albese, quasi 500 dall’area braidese, oltre 1000 dall’area monregalese, oltre 1600 da altre zone della provincia, 500 dall’area torinese e 160 da fuori regione.

Tra le altre anime del Rondò che l'Open Day di giovedì 4 settembre permetterà di conoscere c’è anche “Al 34”, lo spazio ascolto dedicato ai giovani in età compresa tra i 14 ed i 24 anni circa, gestito da professionisti provenienti da diversi servizi dell’Asl CN 1 e del CSAC (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese). Questo spazio intende accogliere qualsiasi tipo di richiesta proveniente dai giovani, offrendo un supporto gratuito informativo, di ascolto e di confronto sui temi legati all’adolescenza e alla crescita. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.rondodeitalenti.it