Il circolo del Monviso del PD organizza la Festa dell'Unità 2025

Il circolo del Monviso del Partito Democratico organizza, per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre 2025, una nuova edizione della Festa dell'Unità.

L'appuntamento, che ritorna dopo la partecipata edizione del 2024, vuole costituire un momento di incontro, approfondimento e convivialità aperto a tutta la comunità. La festa si terrà nei locali de Il Quartiere, il polo socio culturale attivo nell'ex caserma Musso in Piazza Montebello.

Per ognuna delle due giornate è previsto un primo appuntamento alle ore 18, la cena alle ore 19.30, e un secondo incontro alle ore 21.

Numerosi saranno gli argomenti toccati dalla rassegna: si partirà dalla dimensione locale mercoledì 10 settembre alle ore 18, con una tavola rotonda che vedrà presenti i principali amministratori esponenti del centro-sinistra della Granda.

In serata sarà ospite il divulgatore e scrittore Lorenzo Baravalle che presenterà il suo ultimo podcast incentrato sulla figura, eccezionale e poco conosciuta, di Silvano Girotto, quel "Frate Mitra" che, partendo da Torino, ha attraversato in modo quasi romanzesco un buon numero di avvenimenti della seconda metà del novecento, dal nord Africa al sud America, per poi tornare in Piemonte a fianco del generale dalla Chiesa contro le Brigate Rosse.

[Silvano Girotto, soprannominato "Frate Mitra"]

Giovedì 11 alle ore 18 lo sguardo si sposterà sull'importante tema della riforma della giustizia in corso di realizzazione da parte delle destre di governo. L'argomento verrà approfondito grazie all'autorevole punto di vista di Flavia Panzano, presidente dell'ANM Piemonte intervistata dal prof. Michele Antonio Fino.

[Flavia Panzano, presidente dell'ANM Piemonte]

Alle 21 spazio alle questioni sovranazionali con Andrea Nicastro, inviato di guerra del Corriere della Sera, direttamente di ritorno dal medio oriente. Nicastro, recentemente noto per essere stato il primo giornalista occidentale ad entrare a Damasco dopo la caduta del regime di Assad, affronterà il tema della libertà dell'informazione e del rischio della sua omologazione.

[Andrea Nicastro, giornalista e scrittore]

Sia mercoledì che giovedì le cene si terranno presso il nuovo spazio ristoro de Il Quartiere, lo "Spaccio" gestito dall'Associazione Voci Erranti che inizierà proprio in quei giorni la sua attività.

La prima serata è prevista una "pastasciutta tricolore" - per rimarcare che la nostra bandiera è di tutti gli italiani - (Pastasciutta con pomodoro fresco e basilico + dolce e acqua - 15€) mentre nella seconda l'appuntamento è per una "cena democratica" (Flan di verdura con insalatina; Couscous vegetariano; Dolce + caffè + acqua – 25€).

Per le cene è gradita la prenotazione a pdsaluzzo@gmail.com oppure contattando Andrea (347- 7895974) o Gian Luca (339-1010759).

Non mancherà durante le due giornate, un pensiero alla grave situazione in medio oriente, e alle sofferenze del popolo palestinese. In piena sintonia con la segreteria nazionale, le feste dell'Unità saranno un'occasione per ribadire la solidarietà a Gaza, insieme all'impegno per la pace, e alla richiesta di rispetto del diritto internazionale e per fermare il massacro di innocenti.

Di seguito si allega il programma dettagliato:

FESTA DE L'UNITA' 2025 - PROGRAMMA

Saluzzo - Il Quartiere (Ex Caserma Musso - Piazza Montebello,1)

Mercoledì 10 settembre

Ore 18 - Sala specchi

L'Italia giusta comincia dai Comuni. Sindaci, territori e comunità contro l'abbandono. Gli effetti delle politiche di Cirio e Meloni sugli enti locali e le aree interne.

Partecipano i sindaci del centro-sinistra della Granda: Stefania Dalmasso (Piasco), Franco Demaria (Saluzzo), Loris Emanuel (Moiola), Gianni Fogliato (Bra), Alberto Gatto (Alba), Patrizia Manassero (Cuneo), Davide Sannazzaro (Cavallermaggiore) e gli amministratori locali. Conclusioni di Mauro Calderoni (consigliere regionale PD). Modera Gian Paolo Testa (La Gazzetta di Saluzzo).

Ore 19.30 – Spaccio del Quartiere

Pastasciutta tricolore

Pastasciutta con pomodoro fresco + dolce e acqua - 15€

Ore 21 - Sala specchi

Lorenzo Baravalle presenta il suo ultimo podcast "Frate Mitra - L'uomo che si infiltrò nelle Brigate Rosse". Conduce Andrea Tagliano.

In pochi conoscono la storia di Silvano Girotto e, chi la conosce, spesso la ricorda per un altro nome: Frate Mitra, il misterioso infiltrato che, per conto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'8 settembre del 1974 fece arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, i due fondatori delle Brigate Rosse.

Ma Silvano Girotto non è stato solo un infiltrato nelle Brigate Rosse. È stato anche un legionario nella guerra d'Algeria, un carcerato, un frate durante l'autunno caldo e poi un guerrigliero in Sud America, prima durante il golpe in Bolivia e poi nel Cile di Salvador Allende. Una storia che parla della distanza tra parole e azioni, del confine tra violenza e politica, e che attraversa la Guerra Fredda, il Sessantotto e gli Anni di Piombo. Una storia che sembra un romanzo di avventura e non la vita incredibile di un uomo che ha vissuto in prima linea alcuni dei grandi momenti di svolta del Novecento.

Prodotto da OnePodcast https://www.onepodcast.it/brand/onepodcast/2025/04/03/serie/frate_mitra_-_luomo_che_si_infiltro_nelle_brigate_rosse-19060443/

Lorenzo Baravalle, podcaster, autore, divulgatore. Con i podcast "Qui si fa l'Italia" (Spotify Studios), "Atomika" e "Frate Mitra" (OnePodcast) si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico raggiungendo i vertici delle classifiche d'ascolto italiane. Ha recentemente pubblicato per Mondadori il suo primo libro "La Società dei Profeti. Storia di chi costruì la bomba, di chi la rubò e di chi la rifiutò".

Giovedì 11 settembre

Ore 18 - Sala specchi

La riforma della giustizia: dove stiamo andando?

Con Flavia Panzano, presidente Associazione Nazionale Magistrati Piemonte e Valle d'Aosta. Modera Michele Antonio Fino.

Flavia Panzano, pubblico ministero negli anni Novanta a Catania, oggi giudice (presidente di sezione di Corte d'Appello) a Torino. Da alcuni mesi è alla guida della Giunta Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, e vice presidente della Giunta Esecutiva Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Michele Antonio Fino è professore ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo nell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Ore 19.30 – Spaccio del Quartiere

Cena democratica

Flan di verdura con insalatina; Couscous vegetariano; Dolce + caffè + acqua – 25€

Partito Democratico Circolo del Monviso "Angelo Vassallo"

Saluzzo – Via Gualtieri, 44

pdsaluzzo@gmail.com

Ore 21 - Sala specchi

Dalla censura alla narrativa: piccolo manuale di difesa dall'informazione omologante

Racconti e immagini di Andrea Nicastro, inviato per il Corriere della Sera in Ucraina, Siria e Israele. Conduce Alberto Gedda (Corriere di Saluzzo).

Andrea Nicastro, giornalista e scrittore, è da molti anni inviato di guerra per il Corriere della Sera. Il suo lavoro lo ha portato, tra gli altri paesi, in Bosnia, Kosovo, Serbia, Haiti, Perù, Ecuador, Indonesia, Cecenia, Afghanistan, Iraq, Iran, Libano e Georgia. Nel 2001 è stato il primo reporter italiano a entrare a Kabul appena liberata dai talebani, mentre nel 2003 è stato l'unico giornalista italiano ad avventurarsi nel nascondiglio di Saddam Hussein. Nel 2022, durante il conflitto in Ucraina, ha vissuto in prima persona le prime fasi dell'assedio della città di Mariupol da parte dell'esercito russo. Nel dicembre del 2024 è stato il primo giornalista occidentale ad entrare a Damasco dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Ha pubblicato "L'assedio. Il romanzo di Mariupol" (Solferino, 2022); "Gli altri siamo noi. Perché tradire la democrazia scatena il Jihad" (Rubbettino, 2021); "Nassiriya. Bugie tra pace e guerra" (Editori Riuniti, 2006).