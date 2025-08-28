ORGANI VESPERA 2025: la grande musica per organo torna a Cuneo

La grande musica per organo torna a risuonare nel cuore di Cuneo con la rassegna “ORGANI VESPERA 2025”, appuntamento che cerca di valorizzare il repertorio organistico e i suoi interpreti di spicco.

Giovedì 4 settembre alla ore 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di corso Nizza, il pubblico potrà assistere a un concerto con l’organista Martin Mayer, musicista di fama internazionale noto per la raffinatezza delle sue esecuzioni e per la capacità di unire rigore tecnico e intensità espressiva.

Nato a Birkenfeld/Nahe nel 1961, ha intrapreso fin da giovanissimo lo studio della musica, diventando organista titolare a soli dieci anni presso la chiesa di Veitsroth/Hunsrück. Nel 1978 ha conseguito il diploma di direttore di coro, avviando una carriera che lo ha visto dirigere cori scolastici, giovanili e misti. Dopo il diploma di maturità nel 1980, ha proseguito gli studi di musica sacra presso l’Università Statale di Musica di Francoforte sul Meno, distinguendosi come organista e direttore d’orchestra nella parrocchia di Francoforte-Unterliederbach, dove ha anche curato la progettazione di un nuovo organo insieme alla ditta Schuke di Berlino.

Con i numerosi concerti d’organo presentati ogni anno, Martin Meyer continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica sacra europea, unendo ricerca artistica, attività educativa e interpretazioni che sanno esaltare la potenza e la spiritualità dell’organo.

Tra i brani in scaletta segnaliamo “Praludium in e” di Nicolaus Bruhns e “Concerto a Mollnach” di Johann Sebastian Bach. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi culturali che arricchiscono la fine estate cittadina, confermando la volontà di offrire momenti di grande musica e spiritualità in un contesto unico per storia e suggestione.