Europe Direct Cuneo porta l'Europa in classe: coinvolti oltre 800 studenti in 19 istituti

Nell’anno scolastico 2024/2025 il nostro Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, in collaborazione con l’Associazione APICEUROPA, ha svolto numerose attività nelle scuole della Provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i giovani alle tematiche europee. Le proposte hanno coinvolto un target ampio e differenziato: dalle attività di carattere ludico-animativo sulle macro-dimensioni della cittadinanza europea, rivolte agli istituti comprensivi, fino al PCTO “Cittadinanza europea” e alla presentazione delle opportunità di mobilità all’estero per le scuole secondarie di 2° grado.

In totale sono stati coinvolti 19 istituti scolastici, tra scuole primarie e superiori:

IC Saluzzo

IC Boves

IC Sacco Fossano plesso Levi

IC Cuneo Corso Soleri plesso P. Garelli

IC Sacco Fossano plesso Rolfi Genola

IC Vassallo Boves plesso Rivoira

IC Diano d'Alba plesso di Grinzane Cavour

IC Cuneo Corso Soleri

Liceo Mondovì Vasco Beccaria Govone

IIS Vallauri Fossano

IISS Piera Cillario Ferrero Cortemilia

Istituto Tecnico Denina Saluzzo

AFP Dronero

CFPCemon Centro Formazione Professionale Cebano - Monregalese Soc. Cons. a R. L.

IIS Soleri Bertoni Saluzzo

Liceo E. De Amicis Cuneo

ITC Bonelli Cuneo

Liceo Pellico Peano Cuneo

IIS S. Grandis Cuneo

Grazie a questo ampio coinvolgimento, l’iniziativa ha raggiunto complessivamente 260 studenti delle scuole primarie e 550 studenti delle scuole superiori, generando occasioni di confronto, partecipazione e approfondimento sui temi dell’Europa.

La prima edizione del PCTO “Cittadinanza europea”, organizzato in collaborazione con l’Università di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza (sede di Cuneo), rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori si è articolato in sette moduli, così strutturati: "Il centro Europe Direct Cuneo e le opportunità di mobilità europea"/"UE: istituzioni, organi"/"Il processo decisionale europeo"/"Alla scoperta del Joint Research Centre di Ispra"/"Le istituzioni europee in classe"/"Laboratorio di Simulazione del Parlamento europeo in collaborazione con l’Associazione MEP Italia"/"Come le risorse dell’UE incidono sui nostri territori".

Su richiesta dei singoli istituti, il Centro Europe Direct ha, inoltre, proposto incontri di approfondimento sulle opportunità di mobilità all’estero offerte dall’Unione europea e moduli dedicati alla storia delle istituzioni europee, arricchiti da quiz e giochi pensati per un apprendimento più informale e coinvolgente.