A Villanova Mondovì il primo Motor Day: due giorni di adrenalina, passione motoristica e beneficenza

Gli appassionati del monregalese e di tutta la provincia di Cuneo si preparano ad accogliere un appuntamento che farà sicuramente la gioia dei tanti amanti dei motori e delle auto sportive. È infatti tutto pronto per il 1° Villanova-Mondovì Motor Day, organizzato dall’ASD Team Piegavalvole di Ventimiglia eccezionalmente in trasferta in terra di Piemonte . L’evento andrà in scena sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 a Villanova Mondovì e promette di trasformare la cittadina in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alle quattro ruote.

Il Motor Day nasce con un obiettivo chiaro, riunire i veri appassionati in un weekend di emozioni con la propria autovettura, stradale o racing, senza che vi sia alcuna competizione o classifica: zero cronometro, solo divertimento!

Per partecipare basta quindi possedere un’auto e la voglia di guidare su un tratto di strada allestito in tutta sicurezza dove poter dare sfogo e sfoggia delle proprie capacità. I fortunati partecipanti potranno percorrere con il proprio mezzo la "prova" per otto ore suddivise tra il sabato pomeriggio e la domenica mattina, quindi un vero banco di prova sia per le vetture sia per i "piloti" che si cimenteranno in questa maratona motoristica.

L’iscrizione all'evento è riservata ai soci dell’associazione: chi non lo fosse può registrarsi online e accedere all’area riservata, dove troverà il modulo di adesione all’evento sulla pagina web www.teampiegavalvole.com

Tutti i dettagli su programma, il percorso e le vetture ammesse sono disponibili sulla stessa pagina. Tutto tranne il percorso che verrà svelato solo

negli ultimi giorni per non creare disturbo ai residenti, ma l’organizzazione invita allo #StayTuned, lasciando intendere che le sorprese non mancheranno. Di sicuro possiamo anticipare che sarà un tratto di 5 km da percorrere in un senso il sabato e nel senso opposto la domenica.

Il Villanova-Mondovì Motor Day 2025 non sarà soltanto un banco di prova per motori e piloti, ma anche un’occasione di aggregazione e spettacolo per il pubblico. L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni che valorizzano il territorio monregalese, coniugando sport, adrenalina e comunità.

Due giornate esplosive, organizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale e concomitanti con la festa patronale, faranno risuonare il rombo dei motori tra le strade di Villanova-Mondovì: un invito a tutti gli appassionati a non mancare, perché la passione per i motori si vive davvero solo dal vivo.

Gli organizzatori hanno concordato che, come accade da sempre negli eventi organizzati dal Team Piegavalvole, i proventi della giornata saranno devoluti in beneficenza.

L’attesa è già alta e vi invitiamo quindi, per scoprire gli aggiornamenti, le iscrizioni e tutte le informazioni possibili, a seguire i canali ufficiali del Team Piegavalvole

https://www.facebook.com/groups/teampiegavalvole/

https://www.instagram.com/teampiegavalvole?igsh=MWxhMTA5NzRsb3lheA==