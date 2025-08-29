Festa dei Circoli Acli Monregalesi per celebrare gli 80 anni di fondazione delle Acli

La sede Zonale delle ACLI Monregalesi con la sede provinciale ACLI Cuneesi, ha organizzato la festa dei Circoli ACLI Monregalesi per ricordare, in particolare, gli 80 anni di fondazione dell’associazione.

L’appuntamento è previsto per domenica 21 settembre e si svolgerà in due momenti.

Il primo avrà inizio alle ore 9.30, presso la Chiesa di San Lorenzo a Bastia Mondovì, con una visita guidata al bellissimo e storicamente rilevante luogo sacro, con spiegazione degli affreschi a cura del Circolo Acli “Associazione Culturale San Fiorenzo”. Alle 11.15, nella stessa chiesa, ci sarà la Messa.

La manifestazione, che si svolgerà anche in caso di pioggia, proseguirà con lo spostamento dei convenuti presso il Circolo ACLI di Rifreddo Mondovì, dove, alle 13, ci sarà il pranzo al coperto, sotto il tendone. Dalle ore 15.30 inizierà l’intrattenimento musicale con il concerto di Riky e la partecipazione di Attilio Ferrua, per un pomeriggio in allegria e amicizia.

Durante la giornata sarà possibile prendere visione di una mostra fotografica su alcune donne della provincia di Cuneo che hanno lasciato un segno tangibile, grazie alla loro operatività sociale; inoltre ci sarà un tabellone con alcuni ritagli di giornale riguardanti iniziative delle ACLI sul territorio, nei primi anni di attività.

Dichiara il presidente di Zona delle Acli monregalesi, Pedro Longo: “Ritorna la festa dei circoli ACLI della zona monregalese, un’occasione per rivederci e scambiarci le esperienze che facciamo come movimento sul territorio. Un momento di festa per gli 80 anni delle Acli di Mondovì. Un grazie doveroso a chi si sta spendendo per la riuscita della giornata: in particolare ai due circoli interessati di Rifreddo e di San Fiorenzo, ai membri della presidenza zonale che si stanno attivando per l'allestimento delle due mostre e l'organizzazione in generale. Doveroso anche un grazie alla presidenza delle Acli provinciali che ci supporta ed è al nostro fianco”.

Le prenotazioni per il pranzo vanno effettuate presso il proprio Circolo entro il 16 settembre; il costo pro capite è di € 20 (bambini da 0 a 5 anni gratis, da 6 a 10 anni 10 euro).

Per info: Circolo ACLI di Rifreddo: 339 21 85 230.