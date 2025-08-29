"Attraverso la Memoria" compie 27 anni: marcia al Colle Ciriegia e incontro a Saluzzo

Siamo giunti al 27esimo appuntamento di Attraverso la Memoria, la marcia 'ormai storica' che quest'anno avrà luogo nuovamente al Colle Ciriegia, (per l'impossibilità da parte francese di raggiungere il Colle di Finestra) domenica 7 settembre. Alle ore 12 ci sarà, come sempre, l'Incontro Internazionale con gli interventi di italiani e francesi (come da dépliant)

“Tra il mattino del 9 settembre e il mezzogiorno del 13 settembre del 1943 circa mille ebrei, concentrati nella residence forcéè di Saint Martin Vésubie dalle autorità di occupazione italiana, salirono i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il Colle Di Finestra e il Colle Ciriegia per sfuggire al feroce sterminio nazista. Profughi da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e persone anziane, scesero in valle Gesso alla ricerca di un rifugio per 334 di loro ebbe come tragico epilogo la deportazione ad Auschwitz nel novembre del 1943”.

Questo il testo che accompagna da 27 anni i dépliant della Marcia di Attraverso la Memoria, nata da una intuizione, documentata storicamente, di Gigi Ferraro in collaborazione con i suoi amici, compagni di vita e di salite alpine della Associazione Giorgio Biandrata. Nata proprio nella consapevolezza che “La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza” come ha detto il Presidente Sergio Mattarella e come è riportato nella prima pagina del volantino.

Un episodio di violenza, di sopraffazione, di tragica persecuzione, di vergogna ma anche un fatto storico di speranza e di fiducia nella bontà dell'animo umano, dato che coloro che si salvarono, e furono molti, lo furono per merito dell'accoglienza, della disponibilità e dei rifugi che gli abitanti delle vallate cuneesi offrirono loro, anche a rischio della loro stessa vita.

Anche quest'anno a Saluzzo abbiamo voluto ricordare questi avvenimenti storici accaduti 82 anni fa che molto avrebbero potuto insegnare all'umanità! Invece nuove vittime innocenti vengono colpite e uccise in terre poco lontane da noi percorse da orrori e barbarie. In particolare la terra della Palestina, insanguinata dai bombardamenti, dagli attacchi violenti, dalle demolizioni continue di quartieri, abitazioni, scuole, ospedali, dalle occupazioni e dalle aggressioni armate volute dal governo israeliano, che fino ad ora hanno ucciso, con violenza e per fame (ormai una carestia disumana provocata come arma di guerra), più di 19.000 bambini palestinesi, e di 62000 persone! Ma quanti sono i bambini sepolti sotto le macerie, i bambini malnutriti che non hanno neanche più la forza di piangere, quanti i bambini orfani o dispersi, senza possibilità di ricevere alcun aiuto!!!!Quale sarà il loro futuro, se sopravviveranno?

L'incontro del 4 settembre vuole essere dedicata a loro, sarà un momento di riflessione, di partecipazione, di impegno unitario in nome delle migliaia di vittime innocenti coinvolte in una catastrofe umanitaria provocata dal governo israeliano, che nessuna comunità internazionale riesce o vuole fermare! Vuole essere anche una richiesta che, insieme a molte altre manifestazioni, ottenga il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato della Palestina, che, come detto invece da esponenti della destra più estrema del governo israeliano, dovrà essere cancellato.

L'incontro si intitola “Letture e....Note”! Le letture sono tratte dal libro “Oltre il nome” di Adriana Muncinelli e Elena Fallo! A presentarle proprio Adriana Muncinelli, storica e autrice di diverse pubblicazioni di carattere storico, tra cui quella sulla Comunità Ebraica Saluzzese pubblicata nel libro “Ebrei a Saluzzo 1938-1945”, Fusta Editore. Adriana Muncinelli ha inoltre ideato e progettato i contenuti del percorso storico-didattico “MEMO 4345” nella ex Chiesa di Sant'Anna a Borgo San Dalmazzo.

A leggerle sarà Maria Virginia Aprile, figura ormai molto conosciuta nel mondo letterario e teatrale saluzzese ma non solo. L'introduzione sarà a cura di Paolo Allemano, che ha guidato la vita politica saluzzese per due legislature, e attualmente è presidente dell'ANPI provinciale

A unire le tematiche dell'incontro le inconfondibili musiche, dolci e profonde, di Giorgio Signorile, musicista e insegnante, autore di numerosi brani di chitarra classica e didattica chitarristica.